اصابة لاعب الترجي ''واتار'' لا تكتسي خطورة

Dimanche 01 Decembre 2019



وات

- يعود وفد الترجي الرياضي التونسي بعد ظهر اليوم الى تونس بعد ان كان خاض امس بالدار البيضاء مباراة فاز فيها على الرجاء البيضاوي 2-0 في اطار الجولة الاولى ضمن تصفيات دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا وافاد الترجي التونسي ان فريق الرجاء البيضاوي ابلغه التهاني بالفوز بعد المباراة في حجرات الملابس "من خلال إهداء باقة ورود في لقطة تحمل كل معاني الروح الرياضية والتعامل الحضاري " حسب ما جاء على الصفحة الخاصة للنادي معبرا عن شكره لفريق الرجاء البيضاوي على حسن الترحاب والضيافة والروح الأخوية العالية.وفي سياق متصل عبر الترجي عن ترحيبه بكل مسؤولي وأحباء الرجاء في مباراة الإياب في تونس.ومن جهة اخرى افاد النادي ان إصابة مهاجمه "واتارا" لا تكتسي أي خطورة حيث سيكون غدا في الموعد مع زملائه عند إستئناف التمارين وكان واتارا سجل الهدف الثاني للترجي التونسي في مباراة الامس في دق 16 قبل ان يتم تعويضه بزميله طه يسان الخنيسي في دق 69 .