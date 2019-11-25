سيدي بوزيد: المندوبية الجهوية للتربية تتقدم بشكاية ضد عدد من الاولياء اعتدوا على أحد المدرسين

Lundi 25 Novembre 2019
وات - أكدت المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، في بلاغ لها اليوم الاثنين، انها تقدمت بشكاية ضد عدد من اولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية اولاد بدر بسيدي بوزيد الشرقية بعد تعمدهم اقتحام قاعة الدرس ومنع أحد المدرسين من مباشرة عمله يومي الخميس 21 نوفمبر والسبت 23 نوفمبر ثم طرده من المدرسة.
وأشارت المندوبية إلى أنه تم أيضا فتح بحث إداري في الغرض وانها تحمل المسؤولية لكل من تثبت مشاركته في منع المربي من ممارسة عمله، مؤكدة رفضها لكل اعتداء على المؤسسات التربوية وعلى المدرسين من منظوريها.
وبين المندوب الجهوي للتربية، حسين العكرمي، في تصريح ل(وات) أن المدرس الذي تعرض للاعتداء هو معلم منتدب بصفة قانونية ومتخرج بشهادة في علوم التربية من قفصة تم تعينه بالمدرسة الابتدائية اولاد بدر وحاول مباشرة عمله بداية من يوم الخميس 21 نوفمبر الجاري الا ان عددا من الاولياء اقتحموا القاعة وقاموا بطرده ونزع ميدعته وافتكاك محفظته.
واعتبر العكرمي أن هذه العملية مهينة وغير قانونية وجريمة في حق المربي، مؤكدا أنه سيتم الاستماع الى مدير المدرسة الذي جدت الاحداث بحضوره وذلك بعد ان تم التقدم بشكاية في الغرض الى المصالح الامنية.
وبدورها، اعتبرت النقابة الاساسية للتعليم الاساسي بسيدي بوزيد الشرقية في بيان لها أن ما حدث "سابقة خطيرة وفضيحة كبرى في تاريخ القطاع لا يمكن السكوت عنها".
ودعت سلطة الاشراف إلى تحمل مسؤوليتها، كما طالبت المندوبية الجهوية للتربية بالتحرك وحماية منظوريها بعد انتشار ظاهرة العنف بشكل لافت للنظر، داعية في الان نفسه الحكومة الى سن قانون تجريم الاعتداء على المؤسسات التربوية والمدرسين.
وأشارت المندوبية إلى أنه تم أيضا فتح بحث إداري في الغرض وانها تحمل المسؤولية لكل من تثبت مشاركته في منع المربي من ممارسة عمله، مؤكدة رفضها لكل اعتداء على المؤسسات التربوية وعلى المدرسين من منظوريها.
وبين المندوب الجهوي للتربية، حسين العكرمي، في تصريح ل(وات) أن المدرس الذي تعرض للاعتداء هو معلم منتدب بصفة قانونية ومتخرج بشهادة في علوم التربية من قفصة تم تعينه بالمدرسة الابتدائية اولاد بدر وحاول مباشرة عمله بداية من يوم الخميس 21 نوفمبر الجاري الا ان عددا من الاولياء اقتحموا القاعة وقاموا بطرده ونزع ميدعته وافتكاك محفظته.
واعتبر العكرمي أن هذه العملية مهينة وغير قانونية وجريمة في حق المربي، مؤكدا أنه سيتم الاستماع الى مدير المدرسة الذي جدت الاحداث بحضوره وذلك بعد ان تم التقدم بشكاية في الغرض الى المصالح الامنية.
وبدورها، اعتبرت النقابة الاساسية للتعليم الاساسي بسيدي بوزيد الشرقية في بيان لها أن ما حدث "سابقة خطيرة وفضيحة كبرى في تاريخ القطاع لا يمكن السكوت عنها".
ودعت سلطة الاشراف إلى تحمل مسؤوليتها، كما طالبت المندوبية الجهوية للتربية بالتحرك وحماية منظوريها بعد انتشار ظاهرة العنف بشكل لافت للنظر، داعية في الان نفسه الحكومة الى سن قانون تجريم الاعتداء على المؤسسات التربوية والمدرسين.
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Par:MedTunisie ( )
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