جامعة التعليم الاساسي: واحدة من بين ثلاث معلمات تتعرض يوميا للعنف بكل اشكاله داخل المدارس الابتدائية

Lundi 25 Novembre 2019



وات

- تتعرض معلمة من بين ثلاثة معلمات يوميا الى العنف بمختلف اشكاله داخل المدارس الابتدائية، ذلك ما كشفت عنه الكاتبة العامة المساعدة لجامعة التعليم الاساسي، امنة العوادي، الاثنين بتونس.واضافت العوادي، خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة بمناسبة التظاهرة الدولية "16 يوما (من 25 نوفمبر الى 10 ديسمبر) نشاط لمناهضة العنف المسلط ضد المراة" ان اخر الاحصائيات كشفت ان نسبة العنف المسلط على المربيات بالمدارس الابتدائية اكثر من العنف المسلط على الاساتذة النساء بالمدارس الاعدادية والثانوية مبرزة ان هذا العنف هو عنف لفظي ونفسي وجسدي واقتصادي واجتماعي وثقافي.واعلنت العوادي ان الجامعة تطلق بداية من اليوم، في اطار هذه التظاهرة، حملة وطنية اختارت لها شعار"القانون جسرنا الى الكرامة " مبينة ان الحملة ستكون ميدانية اذ سيتم تشريك اكبر عدد ممكن من الاساتذة والمعلمات وذلك داخل المؤسسات التربوية بمختلف جهات الجمهورية.واضافت في السياق ذاته ان الحملة سترتكز في عملها على القانون الاساسي عدد 58 الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 27 جويلية 2017 والمتعلق بمناهضة العنف ضد المراة مفسرة انه بامكان هذه الالية القانونية حماية المربيات بالوسط المدرسي في انتظار مصادقة الدولة التونسية على الاتفاقية الاخيرة لمنظمة العمل الدولية عدد 190 وسن قانون يجرم العنف داخل المؤسسات التربوية.واشارت العوادي من جهة اخرى ان جامعة التعليم الاساسي والتزاما باللائحة المهنية لمؤتمرها الاخير، تطالب بتجريم العنف بالوسط المدرسي وسن القوانين التي تحمي جميع المربين مؤكدة ان الجامعة لها دور اساسي يتمثل في التوعية والتثقيف والتنبيه والتحذير من مخاطر العنف بكل اشكاله فضلا عن سعيها لتكوين علاقة احترام وتعاون وتفاهم بين الاولياء والمربين وبين المربين والتلاميذ ونشر ثقافة اللاعنف داخل المدارس.