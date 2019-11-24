الرابطة المحترفة 1 نتائج الدفعة الثانية

Dimanche 24 Novembre 2019
وات - في ما يلي نتائج الدفعة الثانية والترتيب العام اثر مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي اقيمت امس السبت واليوم الاحد :
الاحد 24 نوفمبر
في ملعب القيروان شبيبة القيروان 1 / لؤي دحنوس د 90 نجم المتلوي صفر
في ملعب بنقردان اتحاد بنقردان 1 / صبري العماري د41 النجم الساحلي 1/ داروين غونزاليز د 5
في ملعب سليمان مستقبل بن سليمان 2/ تيجاني عنان د38 و د76 الملعب التونسي صفر
في المنزه دون حضور الجمهور النادي البنزرتي 2 / بوبكر تراوري د45 و زياد عونلي د55 هلال الشابة صفر
السبت 23 نوفمبر :
في ملعب تطاوين اتحاد تطاوين 1 ثامر الصالحي (28) الاتحاد المنستيري 3 انطوني اوكبوتو (4) وايمانويل اغبادو (61) وعلي العمري (79)
في ملعب صفاقس النادي الصفاقسي 1 حبيب الوسلاتي (81) نادي حمام الانف 0
يذكر ان مباراة الترجي الرياضي و النادي الافريقي تاجلت الى موعد لاحق بسبب الالتزامات الخارجية للترجي الرياضي .
الاحد 24 نوفمبر
في ملعب القيروان شبيبة القيروان 1 / لؤي دحنوس د 90 نجم المتلوي صفر
في ملعب بنقردان اتحاد بنقردان 1 / صبري العماري د41 النجم الساحلي 1/ داروين غونزاليز د 5
في ملعب سليمان مستقبل بن سليمان 2/ تيجاني عنان د38 و د76 الملعب التونسي صفر
في المنزه دون حضور الجمهور النادي البنزرتي 2 / بوبكر تراوري د45 و زياد عونلي د55 هلال الشابة صفر
السبت 23 نوفمبر :
في ملعب تطاوين اتحاد تطاوين 1 ثامر الصالحي (28) الاتحاد المنستيري 3 انطوني اوكبوتو (4) وايمانويل اغبادو (61) وعلي العمري (79)
في ملعب صفاقس النادي الصفاقسي 1 حبيب الوسلاتي (81) نادي حمام الانف 0
يذكر ان مباراة الترجي الرياضي و النادي الافريقي تاجلت الى موعد لاحق بسبب الالتزامات الخارجية للترجي الرياضي .
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