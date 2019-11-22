عميد المحامين... تباحثت مع رئيس الحكومة المكلف حول وضعية مرفق العدالة و المحاكم

Vendredi 22 Novembre 2019
وات - قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ابراهيم بودربالة إنه تباحث مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملى صباح اليوم بدار الضيافة بقرطاج في وضعية مرفق العدالة والمحاكم وبنيتها التحتية والاطار الاداري و ما ينشده المحامون خاصة الشبان منهم.
واعرب في تصريح إعلامي إثر اللقاء عن ارتياحه لما قدمه رئيس الحكومة المكلف من آراء و تطلعات تهدف الي تحقيق ما ينتظره الشعب من أداء هذه الحكومة مضيفا بان الحبيب الجملي تعهد بايحاد حل للمشاكل التي تم عرضها و بالابقاء على التواصل مع مجلس هيئة المحامين والتباحث في كل للمشاكل التي تم طرحها .
وحول تحييد منصب وزير العدل قال بودربالة ان مهنة المحاماة ليس من مهامها تشكيل الحكومة لكنه اشار الى انه يرى ضرورة تعيين وزير يحقق طموحات المحامين والقضاة والاطار الاداري.
واشار الى انه يمكن ان يكون وزير العدل سياسيا ويقوم بما تمليه عليه متطلبات الوزارة مبينا انّ الشخص المنفتح قادر على انجاز عديد الاشياء لفائدة القطاع وذلك بالاصغاء و التنقل بين المحاكم مؤكدا اهمية ان يضع وزير العدل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
واعرب في تصريح إعلامي إثر اللقاء عن ارتياحه لما قدمه رئيس الحكومة المكلف من آراء و تطلعات تهدف الي تحقيق ما ينتظره الشعب من أداء هذه الحكومة مضيفا بان الحبيب الجملي تعهد بايحاد حل للمشاكل التي تم عرضها و بالابقاء على التواصل مع مجلس هيئة المحامين والتباحث في كل للمشاكل التي تم طرحها .
وحول تحييد منصب وزير العدل قال بودربالة ان مهنة المحاماة ليس من مهامها تشكيل الحكومة لكنه اشار الى انه يرى ضرورة تعيين وزير يحقق طموحات المحامين والقضاة والاطار الاداري.
واشار الى انه يمكن ان يكون وزير العدل سياسيا ويقوم بما تمليه عليه متطلبات الوزارة مبينا انّ الشخص المنفتح قادر على انجاز عديد الاشياء لفائدة القطاع وذلك بالاصغاء و التنقل بين المحاكم مؤكدا اهمية ان يضع وزير العدل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
En continu
- Hier 21:42 ''كاف'' يعلن تغيير موعد أمم إفريقيا 2021
- Hier 20:09 سامية .. الصّوت النّشاز في التيّار
- Hier 19:02 زياد كريشان بين الترغيب و الترهيب
- Hier 18:50 الحلول الممكنة لواقع سريالي
- Hier 18:36 القطيع الرهيـــــــــــــــــــــــــــب...
- Hier 17:27 سيف الدين مخلوف: رفع شعار رابعة فخر و واجب
- Hier 15:24 أهم ملامح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:39
|17:08
|14:47
|12:12
|07:04
|05:34
|
21°
|20°
|% 30
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|20°-15
|18°-12
|17°-11
|18°-14
|20°-13
Follow @babnet_Tunisie
(115 063) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 507) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 354) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 76 197) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 711) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 70 224) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 70 206) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 253) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 61 343) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 60 312) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 59 037) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 332) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 632) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 137) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 52 894) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 801) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 927) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 363) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 48 995) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 132) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
Par:Amir1 ( )
Sur:سامية .. الصّوت النّشاز في التيّار