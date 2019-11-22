عميد المحامين... تباحثت مع رئيس الحكومة المكلف حول وضعية مرفق العدالة و المحاكم

Vendredi 22 Novembre 2019



وات

- قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ابراهيم بودربالة إنه تباحث مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملى صباح اليوم بدار الضيافة بقرطاج في وضعية مرفق العدالة والمحاكم وبنيتها التحتية والاطار الاداري و ما ينشده المحامون خاصة الشبان منهم.واعرب في تصريح إعلامي إثر اللقاء عن ارتياحه لما قدمه رئيس الحكومة المكلف من آراء و تطلعات تهدف الي تحقيق ما ينتظره الشعب من أداء هذه الحكومة مضيفا بان الحبيب الجملي تعهد بايحاد حل للمشاكل التي تم عرضها و بالابقاء على التواصل مع مجلس هيئة المحامين والتباحث في كل للمشاكل التي تم طرحها .وحول تحييد منصب وزير العدل قال بودربالة ان مهنة المحاماة ليس من مهامها تشكيل الحكومة لكنه اشار الى انه يرى ضرورة تعيين وزير يحقق طموحات المحامين والقضاة والاطار الاداري.واشار الى انه يمكن ان يكون وزير العدل سياسيا ويقوم بما تمليه عليه متطلبات الوزارة مبينا انّ الشخص المنفتح قادر على انجاز عديد الاشياء لفائدة القطاع وذلك بالاصغاء و التنقل بين المحاكم مؤكدا اهمية ان يضع وزير العدل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.