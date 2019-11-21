توقيع مذكرة تفاهم بين تونس وكندا حول برنامج القيادة البلدية الشاملة في تونس

Jeudi 21 Novembre 2019



وات

- انتظم اليوم الخميس، حفل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارية والتنمية الكندية، حول "برنامج القيادة البلدية الشاملة في تونس"، بإشراف وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي، وسفير كندا بتونس باتريس كوزينو.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تقوية القدرات الريادية للمرأة في إتخاذ القرارات على المستوى المحلي، ودعم البلديات خاصة في المناطق الداخلية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.