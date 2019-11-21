علي الحفصي: ''حركة نداء تونس مع إرساء حكومة كفاءات وإصلاحات''

Jeudi 21 Novembre 2019
وات - أفاد علي الحفصي، أمين عام حركة نداء تونس، بأن لقاءه اليوم الخميس مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، لم يتناول مسألة تشكيل الحكومة، بل تطرق إلى الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد، والذي "يتطلب جهودا كبيرة"، على حد تعبيره.
وقال الحفصي، في تصريح إعلامي عقب لقاءه مع الجملي، "إن حزبه مع إرساء حكومة كفاءات وإصلاحات، وليس له رغبة في المشاركة في الحكومة، لكن في حال تمت دعوته لحقيبة وزارية ما، فإنه سيدرس الموضوع".
وأكد أن منح نواب حركة نداء تونس الثقة للحكومة المقبلة في البرلمان، مرتبط بتركيبتها وبالكيفية التي ستكون عليها، ملاحظا أنه لمس في رئيس الحكومة المكلف الاستقلالية والإرادة للعمل والإلمام بالشأن العام.
يذكر أن حزب حركة نداء تونس تحصل على 3 مقاعد بمجلس نواب الشعب في الإنتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت يوم 6 أكتوبر الفارط.
وقال الحفصي، في تصريح إعلامي عقب لقاءه مع الجملي، "إن حزبه مع إرساء حكومة كفاءات وإصلاحات، وليس له رغبة في المشاركة في الحكومة، لكن في حال تمت دعوته لحقيبة وزارية ما، فإنه سيدرس الموضوع".
وأكد أن منح نواب حركة نداء تونس الثقة للحكومة المقبلة في البرلمان، مرتبط بتركيبتها وبالكيفية التي ستكون عليها، ملاحظا أنه لمس في رئيس الحكومة المكلف الاستقلالية والإرادة للعمل والإلمام بالشأن العام.
يذكر أن حزب حركة نداء تونس تحصل على 3 مقاعد بمجلس نواب الشعب في الإنتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت يوم 6 أكتوبر الفارط.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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