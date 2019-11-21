Radio Babnet Tunisie On Air: A Wahab - Ana-Wel-3azab-We-Hawak  

علي الحفصي: ''حركة نداء تونس مع إرساء حكومة كفاءات وإصلاحات''

Jeudi 21 Novembre 2019

Jeudi 21 Novembre 2019
وات - أفاد علي الحفصي، أمين عام حركة نداء تونس، بأن لقاءه اليوم الخميس مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، لم يتناول مسألة تشكيل الحكومة، بل تطرق إلى الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد، والذي "يتطلب جهودا كبيرة"، على حد تعبيره.

وقال الحفصي، في تصريح إعلامي عقب لقاءه مع الجملي، "إن حزبه مع إرساء حكومة كفاءات وإصلاحات، وليس له رغبة في المشاركة في الحكومة، لكن في حال تمت دعوته لحقيبة وزارية ما، فإنه سيدرس الموضوع".
وأكد أن منح نواب حركة نداء تونس الثقة للحكومة المقبلة في البرلمان، مرتبط بتركيبتها وبالكيفية التي ستكون عليها، ملاحظا أنه لمس في رئيس الحكومة المكلف الاستقلالية والإرادة للعمل والإلمام بالشأن العام.

يذكر أن حزب حركة نداء تونس تحصل على 3 مقاعد بمجلس نواب الشعب في الإنتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت يوم 6 أكتوبر الفارط.

  
  
     
  
cadre-21dae2783071d2b1d789071cb909aaec-2019-11-21 14:19:35






0 de 0 commentaires pour l'article 193075



En continu

الخميس 21 نوفمبر 2019 | 24 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:09 14:47 12:12 07:03 05:33
20°
 20° % 32 :الرطــوبة
تونــس 13°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
20°-1322°-1222°-1418°-1319°-15
  • Avoirs en devises
    18894,6

  • (20 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15676 DT        1$ =2,84993 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 nov)   832,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574347960|193075 852|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires