تونس تشارك بالصالون الدولي للطب بألمانيا ''مديكا 2019''

Mercredi 20 Novembre 2019
وات - تحضر تونس فعاليات صالون "مديكا" المنعقد من 18 إلى 21 نوفمبر 2019 بدسلدورف بألمانيا وذلك للسنة الخامسة على التوالي، وفق مركز النهوض بالصادرات، الذي يتولى تنظيم هذه المشاركة.
وتشارك 7 مؤسسات تونسية "بمديكا 2019" ويتعلق الأمر ب"بيو سرفيس تونس" و"بيوسفاربيلوجيكل تكنيك" و"كونسوماد" الدولية و"بي اي سي كه" الى جانب شركة صنع المسحوق و"كنغفليكس".
ويعد "مديكا" منصة دولية مخصصة للمجال الطبي يسمح بعرض واستكشاف آخر المستجدات في القطاع. ويجمع "مديكا" الخبراء وأصحاب القرار والأطباء والمتصرفين يمثلون جميع قطاعات الصحة عبر العالم. ويقدر عدد العارضين ب5522 عارضا 891 منهم من ألمانيا في ما قدم 4631 عارضا من 68 بلدا. وبلغ عدد زوّار الصالون في الدورة السابقة نحو 120 ألف شخص.
وزادت قيمة صادرات الصناعات الصيدلية التونسية ما بين سنتي 2017 و2018 لتتحول من 125،86 مليون دينار الى 190 مليون دينار.
وتشارك 7 مؤسسات تونسية "بمديكا 2019" ويتعلق الأمر ب"بيو سرفيس تونس" و"بيوسفاربيلوجيكل تكنيك" و"كونسوماد" الدولية و"بي اي سي كه" الى جانب شركة صنع المسحوق و"كنغفليكس".
ويعد "مديكا" منصة دولية مخصصة للمجال الطبي يسمح بعرض واستكشاف آخر المستجدات في القطاع. ويجمع "مديكا" الخبراء وأصحاب القرار والأطباء والمتصرفين يمثلون جميع قطاعات الصحة عبر العالم. ويقدر عدد العارضين ب5522 عارضا 891 منهم من ألمانيا في ما قدم 4631 عارضا من 68 بلدا. وبلغ عدد زوّار الصالون في الدورة السابقة نحو 120 ألف شخص.
وزادت قيمة صادرات الصناعات الصيدلية التونسية ما بين سنتي 2017 و2018 لتتحول من 125،86 مليون دينار الى 190 مليون دينار.
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