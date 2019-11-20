البوصلة: 4 أعضاء مجالس بلية لم يستقيلوا بعد أن تم انتخابهم في البرلمان

Mercredi 20 Novembre 2019
وات - افادت منظمة البوصلة، انها احصت بصفة أولية انتخاب 10 أعضاء من المجالس البلدية لعضويّة مجلس نواب الشعب مشيرة الى انه اثر الاتصال بالبلديات المعنية، تم تأكيد استقالة 6 أعضاء من البلديات، في حين لم يقدم بعد ال4 أعضاء المتبقون استقالاتهم.
وأكدت البوصلة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس نواب الشعب يعتبر إحدى حالات الجمع التي يمنعها القانون الانتخابي.
وأوضحت المنظمة، أنه تمّ ارسال مطالب نفاذ الى المعلومة للبلديات المعنية قصد التحصّل على ما يفيد توصّل البلديّات باستقالة النوّاب الجدد من المجالس البلديّة.
وذكرت البوصلة أنه يجب توجيه الاستقالة الى رئيس البلدية عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
وفي نفس الصدد قامت البوصلة بتوجيه مطلب نفاذ الى المعلومة الى مجلس نوّاب الشعب للتثبت من توصّله بما يفيد استقالة النواب المشار اليهم.
وقد اعربت منظمة البوصلة عن استغرابها لعدم تثبّت مجلس نواب الشعب من توفر شرط عدم الجمع بين عضوية المجالس البلديّة وعضويّة مجلس النواب قبل الجلسة الافتتاحية للعهدة البرلمانية الجديدة وتحمّله المسؤوليّة التامّة في تطبيق القانون.
كما استنكرت منظمة البوصلة تكرار حالات الجمع بين عضويّة المجالس البلدية ومجلس النوّاب وتطالب الأعضاء المعنيين بالالتزام بالقانون.
وافادت انه سيتم تحيين القائمة مع ورود معلومات جديدة حول القيام بالاستقالات من عدمه.
وأكدت البوصلة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس نواب الشعب يعتبر إحدى حالات الجمع التي يمنعها القانون الانتخابي.
وأوضحت المنظمة، أنه تمّ ارسال مطالب نفاذ الى المعلومة للبلديات المعنية قصد التحصّل على ما يفيد توصّل البلديّات باستقالة النوّاب الجدد من المجالس البلديّة.
وذكرت البوصلة أنه يجب توجيه الاستقالة الى رئيس البلدية عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
وفي نفس الصدد قامت البوصلة بتوجيه مطلب نفاذ الى المعلومة الى مجلس نوّاب الشعب للتثبت من توصّله بما يفيد استقالة النواب المشار اليهم.
وقد اعربت منظمة البوصلة عن استغرابها لعدم تثبّت مجلس نواب الشعب من توفر شرط عدم الجمع بين عضوية المجالس البلديّة وعضويّة مجلس النواب قبل الجلسة الافتتاحية للعهدة البرلمانية الجديدة وتحمّله المسؤوليّة التامّة في تطبيق القانون.
كما استنكرت منظمة البوصلة تكرار حالات الجمع بين عضويّة المجالس البلدية ومجلس النوّاب وتطالب الأعضاء المعنيين بالالتزام بالقانون.
وافادت انه سيتم تحيين القائمة مع ورود معلومات جديدة حول القيام بالاستقالات من عدمه.
En continu
- Hier 23:15 عسكر الليل...
- Hier 19:34 الإعلام يصرف الشعب عن القضايا الحارقة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:39
|17:09
|14:48
|12:12
|07:02
|05:32
|
16°
|16°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|16°-11
|20°-10
|22°-13
|20°-14
|15°-12
Follow @babnet_Tunisie
(114 493) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 339) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 228) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 76 057) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 681) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 70 019) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 159) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 60 703) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 60 255) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 941) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 290) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 571) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 699) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 752) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 842) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 298) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 49 532) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 48 743) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 090) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 45 889) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
Par:zoulel (Tunisia )
Sur: سمير ديلو يرد على اتهامات ليلى الحداد بالتدخل في قضية سامي الفهري: أما لهذه الرداءة من قاع !!