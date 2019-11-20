قصر هلال تكرم ابنها السينمائي الراحل نجيب عياد

Mercredi 20 Novembre 2019



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- تنظم بلدية قصر هلال تظاهرة ثقافية تكرم فيها المنتج السينمائي الراحل نجيب عياد، أصيل المنطقة.وتقام التظاهرة التكريمية من 22 إلى 24 نوفمبر 2019 تحت عنوان "من تكريم روح السينمائي نجيب عياد إلى تأسيس أيام قصر هلال السينمائية".ويتضمّن برنامج التظاهرة العديد من الفقرات المتنوعة، حيث يكون الموعد يوم الجمعة 22 نوفمبر بالمسرح البلدي، مع عرض شريط "مملكة النمل" الذي تمّ تصوير بعض مشاهده في مدينة قصر هلال بولاية المنستير.وفيلم "مملكة النمل" عمل من إنتاج نجيب عياد سنة 2012 ، وهو من إخراج الراحل شوقي الماجري وشارك في لعب أدواره نخبة من الممثلين العرب من بينهم الممثلة الأردنية صبا مبارك والممثلة التونسية صباح بوزويتة والممثل السوري عابد فهد.وسيقام حفل تكريم السينمائي الراحل نجيب عياد يوم 23 نوفمبر الجاري بقصر بلدية قصر هلال من خلال عرض شريط يقدم لمحة عن حياته ومسيرته السينمائية.ومن المنتظر أن يحضر حفل التكريم كل من أرملة نجيب عياد، نجاة النابلي عيّاد، وعدد من الفنانين والمثقفين المقربين من الفقيد من بينهم الفنانة فاطمة بن سعيدان والمسرحي توفيق الجبالي وغيرهم.واختار منظمو هذه التظاهرة التي يتولى تنسيقها فوزي الديماسي تخصيص يوم الاختتام (24 نوفمبر) لعرض شريط "صباط العيد" الذي أنتجه الراحل نجيب عياد وأخرجه أنيس لسود وسيقام العرض بالمسرح البلدي بقصرهلال.