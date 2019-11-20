بن عروس: اعوان الحماية المدنية المصابون يحظون بالعناية التامة واصاباتهم متفاوتة الخطورة

Mercredi 20 Novembre 2019
وات - استقبل مركز الاصابات والحروق البليغة ببن عروس مساء امس الثلاثاء ثلاثة من اعوان الحماية المدنية الخمسة الذين تعرضوا لاصابات في حادثة انفجار خزان وقود سيارة كانوا يحاولون اطفاء النار بها، وقد تم أيواؤهم بقسم العناية المركزة بالمستشفى وهم يتلقون حاليا العناية الطبية اللازمة من قبل الطواقم المختصة، وفق ما صرح به مصدر طبي ل(وات).
واوضح المصدر الطبي ان اصابات اعوان الحماية المدنية الذين وصلوا المركز، متفاوتة الخطورة، وبين ان حالتهم "مستقرة" الى حد الآن.
يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان تحول مساء أمس الثلاثاء الى مركز الحروق البليغة ببن عروس لزيارة المصابين والاطلاع على حالتهم الصحية.
يذكر ان 5 اعوان من الحماية المدنية براس جدير (ولاية مدنين) تعرضوا امس الثلاثاء الى حروق متفاوتة الخطورة اثناء تدخلهم لاطفاء سيارة خاصة قرب المعبر الحدودي اشتعلت بها النيران على اثر انفجار خزان وقودها بسبب احتكاك اسلاك، وقد استوجبت حالة ثلاثة من المصابين نقلهم الى مركز الحروق البليغة ببن عروس لتلقي مزيد من الاسعافات.
واوضح المصدر الطبي ان اصابات اعوان الحماية المدنية الذين وصلوا المركز، متفاوتة الخطورة، وبين ان حالتهم "مستقرة" الى حد الآن.
يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان تحول مساء أمس الثلاثاء الى مركز الحروق البليغة ببن عروس لزيارة المصابين والاطلاع على حالتهم الصحية.
يذكر ان 5 اعوان من الحماية المدنية براس جدير (ولاية مدنين) تعرضوا امس الثلاثاء الى حروق متفاوتة الخطورة اثناء تدخلهم لاطفاء سيارة خاصة قرب المعبر الحدودي اشتعلت بها النيران على اثر انفجار خزان وقودها بسبب احتكاك اسلاك، وقد استوجبت حالة ثلاثة من المصابين نقلهم الى مركز الحروق البليغة ببن عروس لتلقي مزيد من الاسعافات.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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