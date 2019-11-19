Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Gaddadti Hobbak Lih  

تصفيات كأس إفريقيا للأمم (الكاميرون 2021) : فوز المغرب على بورندي 3-0

Mardi 19 Novembre 2019

Mardi 19 Novembre 2019
وات - تغلب المنتخب المغربي على نظيره البوروندي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب "برنس لويرواجاسور" بالعاصمة البوروندية بوجمبورا، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن تصفيات كأس إفريقا للأمم لكرة القدم (الكاميرون 2021).
وسجل أهداف المنتخب المغربي نصير مزراوي (د 27) ويوسف النصيري (د 39) وأشرف حكيمي (د 82).

وكان الفريق المغربي قد تعادل يوم الجمعة الماضي من دون أهداف مع منتخب موريتانيا ضمن الجولة الأولى من التصفيات القارية .

وبات المنتخب المغربي يحتل مؤقتا صدارة المجموعة الخامسة بمجموع أربع نقط أمام منتخب إفريقيا الوسطى بثلاث نقاط يليه في المركز الثالث منتخب موريتانيا بنقطة واحدة ثم منتخب بوروندي في المركز الأخير دون رصيد.
وأوقعت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات الكأس القارية المنتخب المغربي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات موريتانيا و إفريقيا الوسطى وبوروندي .
ووزعت المنتخبات الإفريقية إلى 12 مجموعة تضم كل مجموعة أربع منتخبات على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائيات مباشرة.

  
  
     
  
cadre-4a8208829703abc4b95e33be42a98d79-2019-11-19 18:47:29






0 de 0 commentaires pour l'article 192976



En continu

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 | 22 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:10 14:48 12:12 07:01 05:31
14°
 14° % 71 :الرطــوبة
تونــس 11°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
14°-1118°-1020°-1120°-1219°-12
  • Avoirs en devises
    18834,6

  • (19 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15264 DT        1$ =2,85800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 nov)   793,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574188763|192976 240|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires