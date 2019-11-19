تصفيات كأس إفريقيا للأمم (الكاميرون 2021) : فوز المغرب على بورندي 3-0

Mardi 19 Novembre 2019
وات - تغلب المنتخب المغربي على نظيره البوروندي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب "برنس لويرواجاسور" بالعاصمة البوروندية بوجمبورا، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن تصفيات كأس إفريقا للأمم لكرة القدم (الكاميرون 2021).
وسجل أهداف المنتخب المغربي نصير مزراوي (د 27) ويوسف النصيري (د 39) وأشرف حكيمي (د 82).
وكان الفريق المغربي قد تعادل يوم الجمعة الماضي من دون أهداف مع منتخب موريتانيا ضمن الجولة الأولى من التصفيات القارية .
وبات المنتخب المغربي يحتل مؤقتا صدارة المجموعة الخامسة بمجموع أربع نقط أمام منتخب إفريقيا الوسطى بثلاث نقاط يليه في المركز الثالث منتخب موريتانيا بنقطة واحدة ثم منتخب بوروندي في المركز الأخير دون رصيد.
وأوقعت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات الكأس القارية المنتخب المغربي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات موريتانيا و إفريقيا الوسطى وبوروندي .
ووزعت المنتخبات الإفريقية إلى 12 مجموعة تضم كل مجموعة أربع منتخبات على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائيات مباشرة.
وسجل أهداف المنتخب المغربي نصير مزراوي (د 27) ويوسف النصيري (د 39) وأشرف حكيمي (د 82).
وكان الفريق المغربي قد تعادل يوم الجمعة الماضي من دون أهداف مع منتخب موريتانيا ضمن الجولة الأولى من التصفيات القارية .
وبات المنتخب المغربي يحتل مؤقتا صدارة المجموعة الخامسة بمجموع أربع نقط أمام منتخب إفريقيا الوسطى بثلاث نقاط يليه في المركز الثالث منتخب موريتانيا بنقطة واحدة ثم منتخب بوروندي في المركز الأخير دون رصيد.
وأوقعت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات الكأس القارية المنتخب المغربي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات موريتانيا و إفريقيا الوسطى وبوروندي .
ووزعت المنتخبات الإفريقية إلى 12 مجموعة تضم كل مجموعة أربع منتخبات على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائيات مباشرة.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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