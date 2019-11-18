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تجديد الهيئة التنفيذية لفرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان ببنزرت

Lundi 18 Novembre 2019

Lundi 18 Novembre 2019
وات - أسفرت نتائج المؤتمر الانتخابي لفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ببنزرت، الملتئم اليوم الأحد بدار الاتحاد الجهوي للشغل عن اختيار الأعضاء، جميلة القوصري وثريا خمار وسارة بن فرج وكمال عبيد وكمال ايت ميهوب ومحمد الهادي بن سعيد وخالد بوجمعة، من مجموع 15مترشحا، وفق ما أفاد به مراسل (وات) بالجهة، الكاتب العام المتخلي بشير بن شريفية.

ويعد هذا المؤتمر الانتخابي الثاني لفرع بنزرت للرابطة بعد الثورة، وتولى رئاسته عضو المكتب التنفيذي المركزي للرابطة بسام الطريفي.
وبلغ عدد المؤتمرين المشاركين في عملية التصويت 108 ناخبين من مجموع 137 مسجلا، بينما بلغ عدد الأوراق الملغاة خمسة أوراق.

وتمت خلال المؤتمر المصادقة على التقريرين الادبي والمادي، وفق تأكيد الكاتب العام المتخلي .

يشار إلى أن المؤتمر حمل شعار "أربعون سنة في خدمة حقوق الانسان"، وشهد حضور أعضاء المكتب التنفيذي المركزي جمال المالكي وبشير العبيدي وفائدة القيزاني، وواكبته أيضا شخصيات رابطية بالجهة من بينهم الحقوقي وعضو مجلس نواب الشعب السابق علي بن سالم.

  
  
     
  
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