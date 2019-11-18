تجديد الهيئة التنفيذية لفرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان ببنزرت

Lundi 18 Novembre 2019
وات - أسفرت نتائج المؤتمر الانتخابي لفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ببنزرت، الملتئم اليوم الأحد بدار الاتحاد الجهوي للشغل عن اختيار الأعضاء، جميلة القوصري وثريا خمار وسارة بن فرج وكمال عبيد وكمال ايت ميهوب ومحمد الهادي بن سعيد وخالد بوجمعة، من مجموع 15مترشحا، وفق ما أفاد به مراسل (وات) بالجهة، الكاتب العام المتخلي بشير بن شريفية.
ويعد هذا المؤتمر الانتخابي الثاني لفرع بنزرت للرابطة بعد الثورة، وتولى رئاسته عضو المكتب التنفيذي المركزي للرابطة بسام الطريفي.
وبلغ عدد المؤتمرين المشاركين في عملية التصويت 108 ناخبين من مجموع 137 مسجلا، بينما بلغ عدد الأوراق الملغاة خمسة أوراق.
وتمت خلال المؤتمر المصادقة على التقريرين الادبي والمادي، وفق تأكيد الكاتب العام المتخلي .
يشار إلى أن المؤتمر حمل شعار "أربعون سنة في خدمة حقوق الانسان"، وشهد حضور أعضاء المكتب التنفيذي المركزي جمال المالكي وبشير العبيدي وفائدة القيزاني، وواكبته أيضا شخصيات رابطية بالجهة من بينهم الحقوقي وعضو مجلس نواب الشعب السابق علي بن سالم.
ويعد هذا المؤتمر الانتخابي الثاني لفرع بنزرت للرابطة بعد الثورة، وتولى رئاسته عضو المكتب التنفيذي المركزي للرابطة بسام الطريفي.
وبلغ عدد المؤتمرين المشاركين في عملية التصويت 108 ناخبين من مجموع 137 مسجلا، بينما بلغ عدد الأوراق الملغاة خمسة أوراق.
وتمت خلال المؤتمر المصادقة على التقريرين الادبي والمادي، وفق تأكيد الكاتب العام المتخلي .
يشار إلى أن المؤتمر حمل شعار "أربعون سنة في خدمة حقوق الانسان"، وشهد حضور أعضاء المكتب التنفيذي المركزي جمال المالكي وبشير العبيدي وفائدة القيزاني، وواكبته أيضا شخصيات رابطية بالجهة من بينهم الحقوقي وعضو مجلس نواب الشعب السابق علي بن سالم.
En continu
- Hier 21:23 البلاك فرايدي : يوم الفرص
- Hier 20:12 الكاهن
- Hier 19:21 سوسة: القاء القبض على 67 شخصا مفتش عنهم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:40
|17:10
|14:49
|12:11
|07:00
|05:30
|
19°
|19°
|% 36
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|19°-14
|17°-10
|18°-9
|20°-10
|21°-12
Follow @babnet_Tunisie
(113 146) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 149) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 018) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 95 040) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 75 814) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 621) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 760) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 012) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 912) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 60 204) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 59 706) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 58 828) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 226) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 462) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 51 693) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 682) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 49 161) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 48 251) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 053) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 45 837) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
Par:belfahem ( )
Sur: التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت بخطوة إيجابية باختيار الجملي ومطالبتنا ب3 وزارات ليست قرآنا منزّلا