كاس العالم - سلاح السيف الحاد - فارس الفرجاني يحرز المركز الثالث في دورة القاهرة

Samedi 16 Novembre 2019



وات

- احرز فارس الفرجاني المركز الثالث في اختصاص سلاح السيف الحاد في دورة القاهرة ضمن مسار الكاس العالم للمبارزة وذلك عقب هزيمته في الدور نصف النهائي امام الايطالي لويجي ساميلي 8-15.وكان الفرجاني (22 سنة) تفوق في الدور ربع النهائي على الايطالي ريكاردو نوشيو 15-10 بعد ان تغلب في الدور ثمن النهائي على الياباني كايتو سترتس 15-13 والصيني يان ينغهوي 15-12 في الدور السادس عشر والاسباني ايناكي برافو 15-14 في الدور الاول.1- فانسون انستات (فرنسا) 2- لويجي ساميلي (ايطاليا) 3- فارس الفرجاني (تونس) 3- جونغهوان كيم (كوريا)