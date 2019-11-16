النقابة التونسية لأطبّاء القطاع الخاص تعقد مجلس الإطارات بجزيرة جربة وصندوق التأمين على المرض في صدارة اهتمامها

Samedi 16 Novembre 2019
وات - عقدت مساء اليوم النقابة التونسية لأطبّاء القطاع الخاص مجلس الإطارات بجزيرة جربة بمشاركة 100 طبيب من القطاع الخاص من مختلف الجهات.
ومثّل صندوق التامين على المرض مع اقتراب أجل انتهاء الاتفاقية القطاعية أبرز المحاور المطروحة في جدول أعمال المجلس.
وحسب الدكتور سمير شطورو رئيس النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص فان مفاوضات جدية تتواصل مع الصندوق سيمكن نجاحها من مواصلة اسداء الخدمات الصحية للمرضى، مشيرا الى مقترحات النقابة في المجال ومنها توسيع سقف التغطية من 200 دينار حاليا الى 600 دينار وتوسيع قائمة الامراض التي تشملها التغطية وإدراج الحالات الاستعجالية التي لا يغطيها حاليا الصندوق مع الترفيع في تعريفة الطبيب من اجل خدمات ارقى للمريض.
وتناول المجلس أيضا مقترح إرساء منظومة تامين على المرض شاملة لكل التونسيبن وليست حكرا على منخرطي الصندوق وهو ما توصّل إليه عمل الحوار المجتمعي طيلة أربع سنوات ليتأكّد أن النقابة ستعمل بجد للدفع نحو خدمات صحية شاملة وللجميع.
وسيواصل أطبّاء القطاع الخاص يوم غد مناقشاتهم في اطار اجتماع الهيئة الادارية لاتخاذ جملة القرارات حول المفاوضات حول مصير منظومة التامين على المرض والاتفاقية القطاعية الجديدة وعدة مواضيع أخرى تهمّ المسؤولية الطبية والاعتداءات على الاطباء والدخلاء في القطاع وقانون المالية الجديد.
ومثّل صندوق التامين على المرض مع اقتراب أجل انتهاء الاتفاقية القطاعية أبرز المحاور المطروحة في جدول أعمال المجلس.
وحسب الدكتور سمير شطورو رئيس النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص فان مفاوضات جدية تتواصل مع الصندوق سيمكن نجاحها من مواصلة اسداء الخدمات الصحية للمرضى، مشيرا الى مقترحات النقابة في المجال ومنها توسيع سقف التغطية من 200 دينار حاليا الى 600 دينار وتوسيع قائمة الامراض التي تشملها التغطية وإدراج الحالات الاستعجالية التي لا يغطيها حاليا الصندوق مع الترفيع في تعريفة الطبيب من اجل خدمات ارقى للمريض.
وتناول المجلس أيضا مقترح إرساء منظومة تامين على المرض شاملة لكل التونسيبن وليست حكرا على منخرطي الصندوق وهو ما توصّل إليه عمل الحوار المجتمعي طيلة أربع سنوات ليتأكّد أن النقابة ستعمل بجد للدفع نحو خدمات صحية شاملة وللجميع.
وسيواصل أطبّاء القطاع الخاص يوم غد مناقشاتهم في اطار اجتماع الهيئة الادارية لاتخاذ جملة القرارات حول المفاوضات حول مصير منظومة التامين على المرض والاتفاقية القطاعية الجديدة وعدة مواضيع أخرى تهمّ المسؤولية الطبية والاعتداءات على الاطباء والدخلاء في القطاع وقانون المالية الجديد.
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