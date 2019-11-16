توزر: دعم قدرات المرأة الريفية في منطقة ميداس لإنتاج وتقطير النباتات الطبية والعطرية وتسويقها

Samedi 16 Novembre 2019



وات

نظمت جمعية التنمية المستدامة والنهوض بالفلاحة البيولوجية بميداس بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وبإشراف المركز الفني للفلاحة البيولوجية بشط مريم دورة تكوينية لفائدة المرأة الريفية في منطقة ميداس من معتمدية تمغزة بولاية توزر امتدت يومي 13 و14 نوفمبر الجاري في مجال انتاج النباتات الطبية والعطرية وكيفية تقطيرها على النمط البيولوجي.وتعتبر الدورة التكوينية، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية أمين بن عثمان (وات)، تحضيرا للمنتفعات لبعث مشاريع في هذه الاختصاصات والبحث عن ممولين أجانب وخصوصا البنك الدولي ضمن تدخلاته الهادفة الى دعم المجتمعات المحلية في مجال الفلاحة البيولوجية وفي إطار تدخلاته في واحات الجهة.وتحظى المنتفعات بتكوين في مجالات انتاج النباتات الطبية والعطرية وهي نباتات توجد في المنطقة سواء في استغلال المخزون البيولوجي المتوفر في الجبل أو يقع غراستها بالطرق البيولوجية، إضافة الى طرق تقطيرها وتعليبها بالوسائل البيولوجية، كما يتم اعداد المنتفعات لتسويق منتوجهن في حال انتصبن لحسابهن الخاص، حيث يبقى هذا المجال، بحسب رأيه، مجالا واعدا بالنظر الى غياب مثل هذه المشاريع بالجهة.وأشار الى أن منطقة ميداس ثرية بعدد من النباتات الطبية والعطرية التي تنتجها بصفة تلقائية ويقع جنيها في فصل الربيع غير أن عملية استثمارها وتسويقها بقيت مقتصرة على الاستعمال الخاص، واضاف أنه بإمكان واحة ميداس انتاج مثل هذه النباتات وتحويلها الى قطاع مربح.