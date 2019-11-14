المترشحون لخطة نائب ثان لرئيس مجلس نواب الشعب

Jeudi 14 Novembre 2019



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- تستأنف الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم الخميس بداية من الساعة الثانية بعد الزوال لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب.وترشح لهذه خطة 3 نواب ، وهم يسري الدالي (ائتلاف الكرامة) وليلى الحداد ( حركة الشعب) وطارق الفتيتى (كتلة الاصلاح الوطني).وكان قد تم أمس الأربعاء انتخاب راشد الغنوشي النائب عن حركة النهضة رئيسا لمجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة الإفتتاحية للمدة النيابية 2019-2024 ، وانتخاب النائبة عن حزب قلب تونس سميرة الشواشي نائبة أولى لرئيس مجلس نواب الشعب.وينص الفصل 48 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أن رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته، ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب.ويشرف رئيس المجلس على حسن سير جميع مصالح المجلس، وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله.ويصدر كافة القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه.وينص الفصل 49 على أن يتولى رئيس المجلس رئاسة مكتب المجلس وندوة الرؤساء والجلسات العامة ويديرها، وإذا حضر جلسات اللجان فإنه يرأس الجلسة. ويساعده في أداء مهامه نائباه.وينص الفصل 50 ـ على " ينوب رئيس المجلس في مهامه عند الاقتضاء نائبه الأول أو نائبه الثاني إذا تعذر ذلك على النائب الأول" ، وفي صورة الشغور المؤقت في حالة تولّي رئيس مجلس نواب الشعب سدّ الشغور في منصب رئيس الجمهورية طبق الفصل 84 من الدستور أو في صورة تعذر مباشرته لمهامه، يحل محله نائبه الأول وعند الغياب نائبه الثاني.ولرئيس المجلس أن يفوض بعضا من صلاحياته لأي من نائبيه.