Mercredi 13 Novembre 2019
وات - تم مساء اليوم الاربعاء، افتتاح المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بسليانة المدينة، باشراف رئيس الهيئة شوقي الطبيب، ليصبح المكتب الجديد هو المكتب السابع عشر التي أحدثته الهيئة.
وأكد الطبيب، في تصريح لصحفية (وات) بالجهة، أنه سيتم لاحقا فتح مكاتب جديدة أخرى بكل من ولايات بنزرت وباجة وزغوان وتطاوين وقبلي، مبينا ان مكتب الهيئة بسليانة سيكون مفتوحا لجميع المواطنين ومكونات المجتمع المدني وكذلك المسؤولين والصحفيين الجهويين والبلديات لتقديم عرائضهم ومشاريع التعاون والشراكة مع الهيئة.
وأفاد بأنه تم اليوم إبرام 3 اتفاقيات تعاون وشراكة مع بلديات الكريب ومكثر والروحية بطلب منها، مضيفا أنه سيتم تنظيم ورشات وعمليات تقييم لأداء العمل البلدي في هذه البلديات لتجاوز النقائص المسجلة، بما سيتيح لاحدى هذه البلديات الإنخراط في برنامج "جزر النزاهة"، مبرزا أهمية هذه الاتفاقيات في تكريس مفهوم الحوكمة ومكافحة الفساد في الحكم المحلي.
واعتبر في سياق آخر، أن تزامن افتتاح المكتب الجهوي للهيئة، مع إحياء الذكرى 65 لمعركة جبل برقو بسليانة، يمثل أفضل هدية لمناضلي وشهداء الجهة الذين ضحوا بحياتهم من أجل استقلال البلاد.
يشار الى أن رئيس الهيئة أدى كذلك بالمناسبة، زيارة إلى المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة، أين تم تنظيم ندوة لطلبة المعهد حول التصريح بالمكاسب والمصالح.
وقد حضر افتتاح المكتب الجهوي للهيئة بسليانة بالخصوص، كل من والي الجهة وثلة من الإطارات الجهوية ومن ممثلي المجتمع المدني وعدد من رؤساء البلديات.
وأكد الطبيب، في تصريح لصحفية (وات) بالجهة، أنه سيتم لاحقا فتح مكاتب جديدة أخرى بكل من ولايات بنزرت وباجة وزغوان وتطاوين وقبلي، مبينا ان مكتب الهيئة بسليانة سيكون مفتوحا لجميع المواطنين ومكونات المجتمع المدني وكذلك المسؤولين والصحفيين الجهويين والبلديات لتقديم عرائضهم ومشاريع التعاون والشراكة مع الهيئة.
وأفاد بأنه تم اليوم إبرام 3 اتفاقيات تعاون وشراكة مع بلديات الكريب ومكثر والروحية بطلب منها، مضيفا أنه سيتم تنظيم ورشات وعمليات تقييم لأداء العمل البلدي في هذه البلديات لتجاوز النقائص المسجلة، بما سيتيح لاحدى هذه البلديات الإنخراط في برنامج "جزر النزاهة"، مبرزا أهمية هذه الاتفاقيات في تكريس مفهوم الحوكمة ومكافحة الفساد في الحكم المحلي.
واعتبر في سياق آخر، أن تزامن افتتاح المكتب الجهوي للهيئة، مع إحياء الذكرى 65 لمعركة جبل برقو بسليانة، يمثل أفضل هدية لمناضلي وشهداء الجهة الذين ضحوا بحياتهم من أجل استقلال البلاد.
يشار الى أن رئيس الهيئة أدى كذلك بالمناسبة، زيارة إلى المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة، أين تم تنظيم ندوة لطلبة المعهد حول التصريح بالمكاسب والمصالح.
وقد حضر افتتاح المكتب الجهوي للهيئة بسليانة بالخصوص، كل من والي الجهة وثلة من الإطارات الجهوية ومن ممثلي المجتمع المدني وعدد من رؤساء البلديات.
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Par:Faten (Tunisia )
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