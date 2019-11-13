رضا شلغوم يطلع على مدى التقدم في إعداد عدد من المشاريع في القطاع الصحي

Mercredi 13 Novembre 2019
وات - أشرف رضا شلغوم وزير المالية، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة بعد ظهر اليوم على اجتماع خصص لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ عدد من المشاريع في القطاع الصحي المتحصلة على موافقات تمويل في إطار قروض أوهبات من قبل مؤسسات تمويل عربية وإسلامية.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول مختلف المراحل التي تم قطعها خاصة على مستوى استكمال الدراسات الفنية لمختلف المستشفيات والبالغ عددها 13 مشروعا بعدد من الجهات، لاسيما منها المستشفى الجامعي بالقيروان والمستشفى الجهوي بحفوز وغار الدماء ومكثر وجلمة والرڤاب والمكناسي والجم وتالة والدهماني ومركز مكافحة الأمراض السرطانية ببن عروس ومستشفى طب الأطفال بمنوبة ومستشفى صحة الأم والطفل بأريانة.
وأكد رضا شلغوم على أهمية وضرورة تكثيف التنسيق في المرحلة القريبة القادمة مع الوزارات والهياكل المعنية وخاصة منها وزارتي التجهيز والصحة في إطار وحدة التصرف حسب الأهداف بما يمّكن من التسريع في انطلاق تنفيذ هذه المشاريع وذلك باعتبار حاجيات الجهات المعنية لهذه المرافق الحيوية وتأثيراتها الإيجابية على ظروف عيش متساكنيها، خاصة وأن هذه المشاريع قد حظيت بموافقة الشركاء الممولين سواء في إطار التعاون المالي الثنائي أو من قبل مؤسسات التمويل العربية والإسلامية .
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول مختلف المراحل التي تم قطعها خاصة على مستوى استكمال الدراسات الفنية لمختلف المستشفيات والبالغ عددها 13 مشروعا بعدد من الجهات، لاسيما منها المستشفى الجامعي بالقيروان والمستشفى الجهوي بحفوز وغار الدماء ومكثر وجلمة والرڤاب والمكناسي والجم وتالة والدهماني ومركز مكافحة الأمراض السرطانية ببن عروس ومستشفى طب الأطفال بمنوبة ومستشفى صحة الأم والطفل بأريانة.
وأكد رضا شلغوم على أهمية وضرورة تكثيف التنسيق في المرحلة القريبة القادمة مع الوزارات والهياكل المعنية وخاصة منها وزارتي التجهيز والصحة في إطار وحدة التصرف حسب الأهداف بما يمّكن من التسريع في انطلاق تنفيذ هذه المشاريع وذلك باعتبار حاجيات الجهات المعنية لهذه المرافق الحيوية وتأثيراتها الإيجابية على ظروف عيش متساكنيها، خاصة وأن هذه المشاريع قد حظيت بموافقة الشركاء الممولين سواء في إطار التعاون المالي الثنائي أو من قبل مؤسسات التمويل العربية والإسلامية .
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Par:lechef ( )
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