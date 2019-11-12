منذر الكبير يحيل ملف ديلان برون المتغيب للجامعة

Mardi 12 Novembre 2019



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- افادت الجامعة التونسية لكرة القدم ان المدرب الوطني منذر الكبيّر قرر إحالة ملف المدافع ديلان برون (فريق لاغونتواز البلجيكي) على أنظار المكتب الجامعي "لاتخاذ القرار المناسب" بخصوص غيابه عن التربّص الحالي لنسور قرطاج اسعدادا لبداية تصفايت كاس امم افريقيا 2021.واضافت الجامعة على صفتحته الرسمية في الفيسبوك مساء اليوم الثلاثاء انه "بعد أن اعتذر اللاعب ديلان برون عن حضور تربص ومقابلتي المنتخب التونسي وبناءا على ما تقدم به اللاعب من تبريرات ومؤيدات اعتبر المدرب الكبيّر أن كل ما قدّمه اللاعب من معطيات هي مبررات غير مقنعة ولا يمكن أن تحول دون الحضور مع باقي اللاعبين.وبناءا على ذلك فقد قرر الناخب الوطني إحالة هذا الملف إلى المكتب الجامعي لاتخاذ القرار المناسب.هذا وقد قرر المكتب الجامعي التركيز حاليا في التحضير للمقابلتين ثم النظر والبت في الموضوع خلال المكتب الجامعي المقبل".واجرى المنتخب التونسي لكرة القدم بعد ظهر يوم الثلاثاء بالملعب الاولمبي بالمنزه حصته التدريبية الثالثة في اطار استعداداته لمباراة الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كاس الامم الافريقية (الكاميرون 2021) امام نظيره الليبي المقررة يوم الجمعة القادم بملعب رادس بداية من الساعة الثامنة ليلا.وكان المنتخب التونسي شرع في تربصه التحضيري يوم الاحد الماضي علما وانه سيتحول في الجولة الثانية من هذه التصفيات القارية الى مالابو حيث سيلاقي غينيا الاستوائية يوم 19 نوفمبر الحالي ضمن مجموعة تضم ايضا منتخب تنزانيا.