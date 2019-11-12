بنزرت: برمجة إنجاز قرية سياحية بيئية مستدامة ونموذجية ببنزرت الجنوبية بكلفة استثمار تفوق 100 مليون دينار

Mardi 12 Novembre 2019



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- مثّل موضوع بحث الحلول القانونية الممكنة لتنفيذ وإنجاز " القرية السياحية والبيئية المستدامة والمندمجة دار منارة " في منطقة " هيشر" من معتمدية بنزرت الجنوبية، أبرز محاور جلسة العمل الملتئمة ظهر اليوم بمقر الولاية باشراف والي الجهة محمد قويدر وحضور مكتب الدراسات المكلف من قبل الشركة الباعثة ورئيسة المشروع نرجس التريكي الى جانب بقية ممثلي الهياكل الجهوية الفنية والعقارية والفلاحية والسياحية والبلدية والمدير العام للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة حسن العثماني.وقالت رئيسة المشروع نرجس التريكي ان " القرية السياحية والبيئية المستدامة والمندمجة دار منارة" بمنطقة هيشر من معتمدية بنزرت الجنوبية تعتبر من المشاريع النموذجية في محتواها وأيضا في طريقة إنجازها متى توفرت لنا الموافقات الإدارية والقانونية المطلوبة ، حيث ستمتد المساحة الجملية للقرية على حوالي 96 هك منها 45 بالمائة الفضاءات السياحية الايكولوجية والرياضية والاجتماعية بقيمة استثمار تفوق 100 م د وبطاقة تشغيل مباشرة تناهز الـ3000 موطن عمل متنوّع ومتعدّد الاختصاصات.وأوضحت أن من أبرز مكوّنات القرية التي تمتد على مساحة حوالي 42 هك نزل للسياحة الصحية يضمّ 50 شقة إضافة إلى و100 شقة (appart hôtel) و150 شاليه (chalet) و137 فيلا وملعب صولجان يضم 9 حفر ومركب ثقافي وتربوي ومركب رياضي الى جانب مركب تجاري وعدة ضيعات فلاحية نموذجية وورشات تحويل للمنتوجات الفلاحية وكذلك مركز صحة أساسي.وأضافت أن عملية البناء ستتم معظمها باعتماد المواد الأولية المحلية والموضعية مع ادماج محيطها السكني القريب منها من خلال التعويل على اليد العاملة المحلية وتكوينها للغرض بالتوازي مع إيلاء البعد الطاقي الايكولوجي الأهمية القصوى من خلال استعمال الطاقات البديلة المزدوجة الشمسية والهوائية لتلبية حاجياتها وحاجيات المناطق المجاورة للقرية السياحية من خلال تركيز شبكة ذكية لتزويد المنطقة وأيضا عبر تركيز نظام معالجة للمياه المستعملة قصد رسكلتها وإعادة استغلالها من جديد ورسكلة النفايات بتقنية عالية، حسب قولها.واشارت في ذات السياق إلى أن عملية التنقل داخل القرية السياحية ستكون باستعمال وسائل نقل محافظة على البيئة دون سواها مثل السيارات الكهربائية.ومن جانبه ذكر والي الجهة أنه بالتنسيق مع مختلف المصالح المحلية والجهوية والمركزية تم التعاطي مع ملف المشروع بالجدية الواجبة منذ تسلم الملف وتبني المجلس الجهوي في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 15 ماي 2018 لمثال التهيئة التفصيلي المبرمج اعداده من قبل الشركة الباعثة، داعيا القائمين عليه بتمكين مصالح الولاية من بقية عناصر الملف لتوجيهها إلى بقية المصالح والهياكل المتداخلة ومنها بلدية المكان للمصادقة مع التعهد بعرض الملف على دورة المجلس الجهوي والمصادقة من جانبه على القراءة الأولى .وشدّد المدير العام للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة حسن العثماني على أهمية المشروع بالنسبة للجهة ككل داعيا الجميع لعدم التفريط فيه والاحاطة به من أجل إنجازه في الجهة نظرا لخصوصياته التنموية والاجتماعية والبيئية النموذجية .وكان المندوب الجهوي للسياحة الياس مسلم أكّد أن مشروع القرية السياحية والبيئية المستدامة والمندمجة دار منارة" يمثل فرصة نادرة للنهوض اكثر فأكثر بالمنظومة السياحية ككل بالولاية وأيضا للنهوض بجنوب ولاية بنزرت من خلال تهيئة قرية سياحية نموذجية جهويا ووطنيا تعتمد أساسا على الطاقات التي تزخر بها المنطقة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية وسياحية واجتماعية وثقافية لفائدة سكانها مع الحرص على تكريس مبدأي المحافظة على المحيط و تامين الاستدامة، مضيفا أن المشروع حظي بموافقة وزارة السياحة وأيضا بالموافقة المبدئية من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط.