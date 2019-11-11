المهدية: خطف رضيعة من قسم الولدان بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر

Lundi 11 Novembre 2019



وات

- أكد مصدر أمني مسؤول، في تصريح لـ"وات" مساء الاثنين، أن "امرأة انتحلت صفة ممرضة دخلت إلى قسم الولدان بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية لتخطف رضيعة وتغادر المكان".وأوضح ذات المصدر أن أعوان الأمن "منكبون على إعادة مشاهدة الأجزاء المصورة لكاميرات المراقبة المركزة في القسم المذكور وفي مختلف أروقة المستشفى للوقوف على التفاصيل الدقيقة للعملية".وبين أنه، وفقا للأبحاث الأولية، فإن المرأة المشتبه فيها دخلت عبر باب قسم الولدان بعدما فتح لها أعوان الحراسة الباب المشفر، لاسيما وأنها ترتدي بدلة طبية، ثم توجهت إلى أم الرضيعة أين طلبت منها تسليمها لإجراء بعض الفحوصات الطبية".وأضاف المصدر أن "الأم، وهي أصيلة كركر، سلمت رضيعتها بعدما وثقت أن المرأة طبيبة أو ممرضة خاصة وأنها ذكرت اسم طفلتها"، مشيرا إلى أن "الخاطفة غادرت القسم بنفس الطريقة دون أن تثير شكوك أعوان الحراسة".وشدد المتحدث على أنه حالما يتم تحديد ملامح وهوية المظنون فيها ونشر صورها، سيجري البحث عنها وجلبها للتحقيق في القضية.