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السليطي: النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تأذن بفتح بحث تحقيقي فيما نشره نقيب أمني حول كشفه عن مخزن أسلحة ووجود مخططات إرهابية

Lundi 11 Novembre 2019

Lundi 11 Novembre 2019
وات - أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب والمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، في تصريح أدلى به اليوم الإثنين ل (وات)، بأن النيابة العمومية بالقطب أذنت بفتح بحث تحقيقي بخصوص ما نشره نقيب أمني نهاية الأسبوع الماضي، حول وجود مخططات ارهابية والكشف عن مخزن أسلحة، بالوردانين من ولاية المنستير، وتم تكليف أحد قضاة التحقيق بالقطب بهذا الملف.

وكات السليطي، أكد في تصريحات إعلامية سابقة، أن ما جاء في الفيديو الذي نشره نقيب أمني رفقة شخصين آخرين على مواقع التواصل الإجتماعي "لا أساس له من الصحة ومعطيات زائفة من شأنها تعكير صفو الأمن العام"، مضيفا أنه تم التحقيق نهاية الأسبوع الماضي مع كل الأطراف المعنية بخصوص المعطيات المنشورة، وسماع أقوالها على مرحلتين.


من جانبها، أوردت وزارة الداخلية في بيان لها يوم الجمعة الماضي، أن التصريحات التي أدلى بها أحد منتسبي الإدارة العامة للحرس الوطني، والتي تفيد بكشفه لمخزن أسلحة بمنطقة الوردانيين (ولاية المنستير) ووجود مخططات إرهابية، هي "تصريحات مجانبة للحقيقة".
وأوضحت أن هذا الأمني لا ينتمي إلى اختصاصات مكافحة الإرهاب أو الوحدة المختصة للحرس الوطني، ويتمتع حاليا بإجازة مرض، مشيرة إلى أنه تم الإستماع له من قبل الإدارة على خلفية تصريحات سابقة، وتم فتح بحث إداري في الغرض.

يذكر أنه تم اليوم الجمعة، تداول فيديو على شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" لنقيب بإقليم الأمن الوطني بسوسة يدعى رياد فرج الله، تحدث فيه عن كشفه لمخزن أسلحة بمنطقة الوردانيين من ولاية المنستير وعن وجود مخططات إرهابية.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192486

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 11 Novembre 2019 à 17h 47m |           
لا يزي الشعب عايش تحت اعصابوا وخايف على بلادو وولادو ومستقبل الوطن والمسؤولين على أمن واستقرار البلاد يبعثوا في رسائل ارتباك ومتناقضة بينهم.
فواضح ان المسؤولين على أمن البلاد إمّا هم غير كفؤ او متورطين في هذه الجرائم.



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