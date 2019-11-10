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بن عروس : 362 ألف دينار قيمة الاعتمادات المرصودة للعناية بالمناطق الخضراء سنة 2019

Dimanche 10 Novembre 2019

Dimanche 10 Novembre 2019
وات - بلغت قيمة الاعتمادات المرصودة للعناية بالمناطق الخضراء بولاية بن عروس خلال السنة الحالية، 362 ألف دينار وتشمل رصد اعتمادات لمناطق خضراء جديدة وكذلك العناية بالمناطق المشجرة وتعزيز النسيج الغابي.

ويشمل البرنامج الجهوي للتشجير، وفق تقرير أعدته دائرة الغابات ببن عروس وعرضته اليوم الأحد، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشجرة، التشجير الغابي وذلك على مساحة جملية تقدر بـ150 هكتارا وغراسة مصدات الرياح والتشجير الرعوي على مساحة 100 هكتار، الى جانب انتاج المشاتل والذي بلغ خلال هذه السنة حوالي 600 ألف شتلة، تم توزيع عدد منها على المنشئات العمومية والبلديات الى جانب تلبية احتياجات الخواص منها.


وبيّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، الذي أشرف على فعاليات الاحتفال بعيد الشجرة في ولاية بن عروس، أن تركيز المناطق الخضراء والعناية بها، تعد أحد المتطلبات الضرورية للعيش في محيط صحي سليم، وهو ما يستوجب نشر هذه الثقافة داخل الأوساط الحضرية بما يحقق التوازن المطلوب ويرسي دعائم التنمية المستدامة، وفق تعبيره.

  
  
     
  
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