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إيران بطلة القارات لكرة القدم الشاطئية للمرة الثالثة

Samedi 09 Novembre 2019

Samedi 09 Novembre 2019
الأناضول - توّج المنتخب الإيراني، السبت، بلقب كأس القارات لكرة القدم الشاطئية للمرة الثالثة في تاريخه.

وتغلب المنتخب الإيراني على نظيره الإسباني بستة أهداف لثلاثة في المباراة النهائية للبطولة التي جرت في الامارات.


وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، انتزع المنتخب الإماراتي الميدالية البرونزية بعد فوزه على روسيا بهدفين مقابل هدف.

  
  
     
  
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