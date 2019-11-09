إيران بطلة القارات لكرة القدم الشاطئية للمرة الثالثة

Samedi 09 Novembre 2019
الأناضول - توّج المنتخب الإيراني، السبت، بلقب كأس القارات لكرة القدم الشاطئية للمرة الثالثة في تاريخه.
وتغلب المنتخب الإيراني على نظيره الإسباني بستة أهداف لثلاثة في المباراة النهائية للبطولة التي جرت في الامارات.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، انتزع المنتخب الإماراتي الميدالية البرونزية بعد فوزه على روسيا بهدفين مقابل هدف.
وتغلب المنتخب الإيراني على نظيره الإسباني بستة أهداف لثلاثة في المباراة النهائية للبطولة التي جرت في الامارات.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، انتزع المنتخب الإماراتي الميدالية البرونزية بعد فوزه على روسيا بهدفين مقابل هدف.
En continu
- Hier 21:27 المتحرش ما يركبش معنا...
- Hier 21:15 حذار ..حذار..حذار...
- Hier 19:49 مصطفى بن جعفر مرشّح النهضة لترؤس الحكومة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:46
|17:17
|14:54
|12:10
|06:51
|05:22
|
13°
|13°
|% 62
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|13°-12
|19°-12
|17°-11
|17°-12
|18°-13
Follow @babnet_Tunisie
(284 320) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(106 016) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 99 197) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 235) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 619) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 716) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 92 090) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 183) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 716) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 464) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 68 863) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 68 151) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 68 090) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 422) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 596) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 453) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 947) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 843) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 681) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 251) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
Par:essoltan (France )
Sur:30 عاما على سقوط ''جدار العار'' في برلين