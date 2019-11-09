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بطولة تونس لكرة السلة - نتائج الجولة السابعة

Samedi 09 Novembre 2019

Samedi 09 Novembre 2019
وات - اسفرت مقابلات الجولة السابعة لبطولة تونس لكرة السلة التي جرت اليوم السبت عن النتائج التالية:

المجموعة الاولى:


نجم حلق الوادي - النادي الافريقي 59-58

النجم الساحلي - الملعب القابسي 93-58

الملعب النابلي - اتحاد المنستير 50-57

يشار الى ان الترتيب لا ياخد بعين الاعتبار مباراة النادي الافريقي والنجم الساحلي التي جرت يوم الاربعاء لاسباب فنية.

المجموعة الثانية:

شبيبة المنازه - النجم الرادسي 70-82

النادي البنزرتي - جمعية الحمامات 46-71

الاربعاء

شبيبة القيروان - قرمبالية الرياضية 87-62

  
  
     
  
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