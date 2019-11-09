بطولة تونس لكرة السلة - نتائج الجولة السابعة

Samedi 09 Novembre 2019



وات

نجم حلق الوادي - النادي الافريقي 59-58النجم الساحلي - الملعب القابسي 93-58الملعب النابلي - اتحاد المنستير 50-57يشار الى ان الترتيب لا ياخد بعين الاعتبار مباراة النادي الافريقي والنجم الساحلي التي جرت يوم الاربعاء لاسباب فنية.شبيبة المنازه - النجم الرادسي 70-82النادي البنزرتي - جمعية الحمامات 46-71شبيبة القيروان - قرمبالية الرياضية 87-62