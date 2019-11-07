توضيح وزارة الخارجية بخصوص وفاة مواطن تونسي في المغرب

Jeudi 07 Novembre 2019
وات - أفات وزارة الشؤون الخارجية، بأن سفارة الجمهورية التونسية بالرباط، تعمل بالتنسيق مع المصالح المغربية المعنية، "على التعجيل بالإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة لترحيل جثمان المواطن التونسي الفقيد، فخر الدين الدريدي، إلى تونس في أقرب الآجال الممكنة، وذلك إثر وفاته بالمغرب يوم 5 نوفمبر 2019".
وأضافت الخارجية في بلاغ توضيحي مساء اليوم الخميس، أنه "تم إعلام سفارة الجمهورية التونسية بالرباط، بتواجد الراحل بعد أسبوع من دخوله مستشفى الحساني بمدينة الناظور المغربية"، مشيرة إلى أنه "قدم إلى المغرب بغاية العمل وأقام بها بصفة غير شرعية في منطقة تبعد عن العاصمة الرباط 700 كم".
وذكرت الوزارة أن الفقيد، حسب الطاقم الطبي المباشر له، "دخل المستشفى في حالة صحية حرجة، جراء إصابته بغيبوبة ومعاناته من ارتفاع نسبة السكري في الدم، وباستشارة طبيبه المباشر حول إمكانية نقله إلى أحد المستشفيات الجامعية بالعاصمة الرباط، أكد أنه يتلقى العناية الطبية اللازمة وأن نقله إلى أي مستشفى يمثل خطرا جديا على حياته وشدد على أن الرأي الطبي يقتضي مواصلة الإحتفاظ به بمستشفى الحساني بالناظور، في انتظار تحسن حالته الصحية، إلا أن المنيّة وافته يوم 5 نوفمبر 2019".
وأضافت الخارجية في بلاغ توضيحي مساء اليوم الخميس، أنه "تم إعلام سفارة الجمهورية التونسية بالرباط، بتواجد الراحل بعد أسبوع من دخوله مستشفى الحساني بمدينة الناظور المغربية"، مشيرة إلى أنه "قدم إلى المغرب بغاية العمل وأقام بها بصفة غير شرعية في منطقة تبعد عن العاصمة الرباط 700 كم".
وذكرت الوزارة أن الفقيد، حسب الطاقم الطبي المباشر له، "دخل المستشفى في حالة صحية حرجة، جراء إصابته بغيبوبة ومعاناته من ارتفاع نسبة السكري في الدم، وباستشارة طبيبه المباشر حول إمكانية نقله إلى أحد المستشفيات الجامعية بالعاصمة الرباط، أكد أنه يتلقى العناية الطبية اللازمة وأن نقله إلى أي مستشفى يمثل خطرا جديا على حياته وشدد على أن الرأي الطبي يقتضي مواصلة الإحتفاظ به بمستشفى الحساني بالناظور، في انتظار تحسن حالته الصحية، إلا أن المنيّة وافته يوم 5 نوفمبر 2019".
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