اطلاق قطيع من 33 من غزلان الاطلس بمحمية السّرج، الجمعة 8 نوفمبر

Mercredi 06 Novembre 2019
وات - ستشهد محميّة جبل السّرج الوطنية (ولاية سليانة)، الجمعة 8 نوفمبر 2019، إطلاق قطيع من 33 من غزلان الأطلس ولدت في تونس بين عامي 2017 و2019، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الاربعاء.
وقد جلبت هذه الغزلان من إسبانيا في اطار مشروع لإعادة توطينها في تونس، حيث مكثت في زرائب لمدة ثلاث سنوات، في ظروف شبه مستقلة عن الانسان.
وستتم متابعة هذه الغزلان عبر قلادات مرقمة تميزها عن بعضها وتسمح بجميع معلومات عن تحركاتها.
يذكر ان القطيع المؤسس لعملية إعادة التّوطين تألّف من 43 غزالا، وقد بلغ العدد الحالي لهذا النّوع من الغزلان، حاليا، 80 رأسا، وفق معطيات الوزارة.
وتبدأ مع عملية اطلاق هذه الغزلان في محمية جبل السرج الوطنية، الحياة ي البرية وهي المرحلة الثانية من مشروع يجمع ثلاثة اطراف هي المجلس الاعلى للبحث العلمي الاسباني، الذي يدير البرنامج الاوروبي للتكاثر في هذه الأسر المهددة بالانقراض، والجمعية التونسية للحفاظ على الحياة البرية والادارة العامّة للغابات (وزارة الفلاحة).
وقد جلبت هذه الغزلان من إسبانيا في اطار مشروع لإعادة توطينها في تونس، حيث مكثت في زرائب لمدة ثلاث سنوات، في ظروف شبه مستقلة عن الانسان.
وستتم متابعة هذه الغزلان عبر قلادات مرقمة تميزها عن بعضها وتسمح بجميع معلومات عن تحركاتها.
يذكر ان القطيع المؤسس لعملية إعادة التّوطين تألّف من 43 غزالا، وقد بلغ العدد الحالي لهذا النّوع من الغزلان، حاليا، 80 رأسا، وفق معطيات الوزارة.
وتبدأ مع عملية اطلاق هذه الغزلان في محمية جبل السرج الوطنية، الحياة ي البرية وهي المرحلة الثانية من مشروع يجمع ثلاثة اطراف هي المجلس الاعلى للبحث العلمي الاسباني، الذي يدير البرنامج الاوروبي للتكاثر في هذه الأسر المهددة بالانقراض، والجمعية التونسية للحفاظ على الحياة البرية والادارة العامّة للغابات (وزارة الفلاحة).
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Par:BenMoussa ( )
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