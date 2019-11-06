Radio Babnet Tunisie On Air:   

اطلاق قطيع من 33 من غزلان الاطلس بمحمية السّرج، الجمعة 8 نوفمبر

Mercredi 06 Novembre 2019

Mercredi 06 Novembre 2019
وات - ستشهد محميّة جبل السّرج الوطنية (ولاية سليانة)، الجمعة 8 نوفمبر 2019، إطلاق قطيع من 33 من غزلان الأطلس ولدت في تونس بين عامي 2017 و2019، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الاربعاء.

وقد جلبت هذه الغزلان من إسبانيا في اطار مشروع لإعادة توطينها في تونس، حيث مكثت في زرائب لمدة ثلاث سنوات، في ظروف شبه مستقلة عن الانسان.
وستتم متابعة هذه الغزلان عبر قلادات مرقمة تميزها عن بعضها وتسمح بجميع معلومات عن تحركاتها.

يذكر ان القطيع المؤسس لعملية إعادة التّوطين تألّف من 43 غزالا، وقد بلغ العدد الحالي لهذا النّوع من الغزلان، حاليا، 80 رأسا، وفق معطيات الوزارة.
وتبدأ مع عملية اطلاق هذه الغزلان في محمية جبل السرج الوطنية، الحياة ي البرية وهي المرحلة الثانية من مشروع يجمع ثلاثة اطراف هي المجلس الاعلى للبحث العلمي الاسباني، الذي يدير البرنامج الاوروبي للتكاثر في هذه الأسر المهددة بالانقراض، والجمعية التونسية للحفاظ على الحياة البرية والادارة العامّة للغابات (وزارة الفلاحة).

  
  
     
  
cadre-1ad8978da9e964ffecc53a00b7f7f1b2-2019-11-06 14:29:51






0 de 0 commentaires pour l'article 192218



En continu

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 | 9 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:48 17:20 14:56 12:10 06:48 05:19
19°
 19° % 77 :الرطــوبة
تونــس 15°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
19°-1521°-1423°-1318°-1220°-12
  • Avoirs en devises
    18236,9

  • (5 nov)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,15802 DT        1$ =2,83196 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 nov)   944,5 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573051670|192218 859|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires