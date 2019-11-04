وحدات الحرس الوطني تحبط خلال أسبوع 73 عملية تهريب ويحجز بضائع بقيمة تناهز 5ر2 مليون دينار

Lundi 04 Novembre 2019



وات

- تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من 27 أكتوبر إلى غاية 2 نوفمبر 2019، من إحباط 73 عمليّة تهريب.وقدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بحوالي مليونين و495 ألف دينار.وأشار بلاغ صدر اليوم الإثنين عن وزارة الداخلية، إلى أنه تم أيضا خلال هذه الفترة، إلقاء القبض على 859 شخصا مفتّش عنهم، من أجل قضايا حقّ عامّ وإحباط 16 عملية اجتياز للحدود البريّة خلسة والقبض على 65 مجتازا.كما أحبطت تلك القوات 9 عمليات اجتياز للحدود البحريّة خلسة وألقت القبض على 82 مجتازا.ومن النتائج التي حققتها كذلك وحدات الحرس الوطني، خلال الأسبوع المنقضي، حجز 44 سيّارة وشاحنة مفتّش عنها.كما تم حجز حوالي 3 كلغ من مخدّر القنب الهندي "الزطلة" و350 قرصا مخدّرا و4 غرامات من مخدّر الكوكايين.وقدّرت قيمة تلك المخدرات والأقراص بحوالي 57 ألف دينار.من جهة أخرى تم حجز 14 بندقية صيد عيار 12 و16 مم و212 خرطوشة من نفس العيار ومسدّس.