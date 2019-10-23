سليانة: القبض ببوعرادة على شخص بحوزته بدلات عسكرية وبندقيتا صيد وأجهزة لاسلكية

Mercredi 23 Octobre 2019



وات

- تمكن، مساء اليوم الاربعاء، وبعد استشارة النيابة العمومية، أعوان مركز الشرطة العدلية بسليانة ومركز النجدة ومركز الأمن الوطني ببوعرادة، من القبض على أربعيني بحوزته ملابس عسكرية وبندقيتا صيد و5 أجهزة لاسلكية و12 فانوس إضاءة و5 صواعق كهربائية، حسب ما صرح به مصدر أمني لصحفية (وات) بالجهة.وأضاف ذات المصدر، أن الشخص هو أصيل معتمدية بوعرادة ومقيم بالخارج (بلجيكا)، لافتا إلى أن الوحدات الأمنية تمكنت من حجز هذه المعدات إثر مداهمة منزلين على ملكه، يقع الأول وسط مدينة بوعرادة، والثاني في الريف بذات المنطقة.هذا ولا تزال الأبحاث جارية لمعرفة أسباب تحوزه بهذه المعدات ومصدرها.