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زغوان تحتضن الأيام الدراسية الرابعة حول تطوير النشاط البدني والرياضي في الوسط الطبيعي

Mercredi 23 Octobre 2019

Mercredi 23 Octobre 2019
وات - ينظم المرصد الوطني للرياضة بالشراكة مع المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بزغوان الأيام الدراسية الرابعة حول تطوير النشاط البدني والرياضي في الوسط الطبيعي وذلك بولاية زغوان أيام 25 و26 و27 اكتوبر الجاري.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة التي ستنطلق من خلال قافلة الدراجات الهوائية من مدينة زغوان باتجاه دار الجامعات الرياضية بالعاصمة عددا من المداخلات العلمية يحتضنها المركب الشبابي بزغوان حول دور الرياضة في تحقيق صحة ورفاه الفرد والمجتمع والعلاقة بين التنمية المستدامة والتنمية المحلية والرياضة في الطبيعة بالإضافة الى محور الاستثمار في المهن المستجدة والسياحة البديلة.


كما يتضمن البرنامج في جانبه التطبيقي نشاط "المخيم الرياضي" في منطقة بوقبرين بالإضافة الى جولة جبلية "روندوني" من بوقبرين باتجاه بحيرة الريحان ثم نشاط رياضة الكاياك في بحيرة الريحان بقرية سيدي مدين وورشة رياضة التسلق بنفس القرية.
وتختتم التظاهرة بمعبد المياه بمدينة زغوان من خلال ماراطون خطوات زيكوا بمسار جبل زغوان.

  
  
     
  
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