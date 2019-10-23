الرابطة الاولى - النتائج الجزئية للدفعة الاولى من مقابلات الجولة الخامسة

Mercredi 23 Octobre 2019
وات - في ما يلي النتائج الجزئية للدفعة الاولى من مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي اقيمت يوم الاربعاء :
الاربعاء 23 اكتوبر 2019
في العالية النادي البنزرتي 1 ابوبكر تراوري (17) النادي الصفاقسي 2 حمزة الجلاصي (61) علاء المرزوقي (65)
في القيروان شبيبة القيروان 0 الملعب التونسي 1 بلال ايت مالك (1)
في سليمان مستقبل سليمان 1 محمد علي بن حمودة (65) نادي حمام الانف 2 مارسيلين كوكبو (79) ربيع بوزيد (84)
في المنستير - س 18 الاتحاد المنستيري - هلال الشابة محرز المالكي
الخميس 24 اكتوبر 2019
في المظيلة - س 14 و30 نجم المتلوي - النادي الافريقي امير العيادي
في تطاوين - س 14 و30 اتحاد تطاوين - النجم الساحلي وسيم بن صالح
في المنزه - س 14 و30 الترجي الرياضي - اتحاد بن قردان هيثم القصعي
الاربعاء 23 اكتوبر 2019
في العالية النادي البنزرتي 1 ابوبكر تراوري (17) النادي الصفاقسي 2 حمزة الجلاصي (61) علاء المرزوقي (65)
في القيروان شبيبة القيروان 0 الملعب التونسي 1 بلال ايت مالك (1)
في سليمان مستقبل سليمان 1 محمد علي بن حمودة (65) نادي حمام الانف 2 مارسيلين كوكبو (79) ربيع بوزيد (84)
في المنستير - س 18 الاتحاد المنستيري - هلال الشابة محرز المالكي
الخميس 24 اكتوبر 2019
في المظيلة - س 14 و30 نجم المتلوي - النادي الافريقي امير العيادي
في تطاوين - س 14 و30 اتحاد تطاوين - النجم الساحلي وسيم بن صالح
في المنزه - س 14 و30 الترجي الرياضي - اتحاد بن قردان هيثم القصعي
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Par:karimyousef (France )
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