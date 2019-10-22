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تكنولوجيا: مجموعة ''تلنات'' التونسية تفتح فرعا لها في روسيا

Mardi 22 Octobre 2019

Mardi 22 Octobre 2019
وات - أعلنت مجموعة "تلنات" التونسية المتخصصة في مجال التكنولوجيا وتصميم النظم الإلكترونية، في بلاغ صادر عنها الثلاثاء، أنها فتحت فرعا لها في روسيا يحمل اسم "روس تلنات"RUS Telnet.

وأفادت المجموعة بأنها وقعت اتفاقية شراكة مع القطب التكنولوجي بموسكو "سكولكوفو"Skolkovo Tecnnological Parc، يتولى بمقتضاها هذا القطب احتضان الشركة الجديدة، وهو ما يجعلها "أول شركة تكنولوجيا عربية وإفريقية تفتح فرعا لها في روسيا"، بحسب نص البلاغ.


وذكرت "مجموعة تلنات القابضة"، في ذات البلاغ، أن مديرها العام، محمد الفريخة، شارك الثلاثاء في منتدى روسيا للابتكار، أين التقى برئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف.

جدير بالتذكير، في هذا الصدد، أن مجموعة "تلنات" كانت وقعت في أفريل الماضي بمركز البحث في الرقميات بالقطب التكنولوجي بصفاقس اتفاقية مع المشغل الروسي "سويوز 2" من أجل إطلاق أول قمر صناعي تونسي خلال سنة 2020 أطلق عليه اسم "تحدي1".

يشار كذلك إلى أن هذه المجموعة كانت افتتحت فروعا لها بعديد البلدان، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة، كما قامت ببعث شركة عربية مشتركة مع المجموعة السعودية التي تحمل اسم "شركة الشرق الأوسط لصناعة كابلات الألياف البصرية"، التي يترأسها المهندس عبد العزيز النملة.

  
  
     
  
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