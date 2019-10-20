انطلاق حملات صحية بالمنستير بتنظيم بقافلة ''المرحوم محمود مزالي'' بمشاركة 37 إطارا طبيا وشبه طبي

Dimanche 20 Octobre 2019



وات

- انتظمت اليوم الأحد بمركز رعاية الأم والطفل بالحيّ الرابع بالمنستير، "قافلة المرحوم محمود مزالي لرعاية صحة المواطن"، بمشاركة 22 طبيب اختصاص و15 من الإطارات شبه الطبية، ذلك في اطار الحملات الصحية التي انطلق تنظيمها ببادرة من المكتب الجهوي لجمعية الوفاء للمحافظة على التراث البورقيبي ورموز الحركة الوطنية وبالتعاون مع مجمع الصحة الأساسية بالمنستير.وأفاد رئيس المكتب الجهوي لجمعية الوفاء للمحافظة على التراث البورقيبي ورموز الحركة الوطنية فتحي بسباس (وات)، ان القافلة شملت عيادات مجانية في اختصاصات القلب وطب العيون والحنجرة والأنف وطب التوليد والأسنان والسكري وضغط الدم والمعدة والبرد والمفاصل وأمراض الأطفال والجراحة العامة فضلا عن التقصي المبكر للأمراض المعدية ولسرطان الثدي ضمن الحملة الوطنية تحت عنوان "قد ما تفيق بيه بكري قد ما شفاك يكون أسهل".وانتظمت في ذات الاطار ورشات تحسيسية حول نظافة الأسنان لدى الأطفال، والتغذية ومكافحة الإدمان على التدخين إلى جانب تقديم تلاميذ المدرة الإعدادية "برج العلم" بالمنستير لمسرحية للتحسيس بمخاطر الإدمان على التدخين، بحضور أطفال وشباب من المكتب المحلي بالمنستير للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصائف والجولات ومن الهيئة المحلية بجمال للهلال الأحمر التونسي والمدرسة الإعدادية الخاصة "برج العلم" بالمنستير.وأشار بسباس أنّ اختيار تنظيم هذه القافلة يوم 20 أكتوبر تم على اعتبار ان هذا التاريخ يحيل إلى إعلان حسين الثاني باي عن انشاء العلم التونسي في 20 أكتوبر 1827 ومن المبرمج ان يتواصل تنظيم القوافل الصحية، حيث ستنظم الأحد المقبل قافلة صحية لفائدة منطقة "التيايرة" الريفية بجمال، ويوم الأحد 3 نوفمبر 2019 لفائدة منطقة العلالشة بمعتمدية زرمدين ويوم الأحد 10 نوفمبر 2019 في منطقة بوعثمان بمعتمدية الوردانين، حسب بسباس.وبادرت الجمعية لأوّل مرّة خلال السنة الجارية بتنظيم قوافل صحية لفائدة مناطق ريفية خارج ولاية المنستير انطلقت في شهر جانفي 2019 بمنطقة ببوش والجريصة وقلعة الجردة وساقية سيدي يوسف وتاكلسة.