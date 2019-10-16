الرابطة تسلط عقوبة على النادي الافريقي ب3 مقابلات دون حضور الجمهور

Mercredi 16 Octobre 2019



وات

- قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها يوم الإربعاء المخصص للنظر في الاحداث التي رافقت مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى تسليط عقوبة على النادي الافريقي بثلاث مقابلات دون حضور الجمهور مع خطية مالية قدرها 4 الاف دينار من اجل رمي المقذوفات المتنوعة نتج عنها إصابة الحكم المساعد الاول على مستوى الراس اثر نهاية المقابلة امام ضيفه الاتحاد المنستيري حسب ما افاد به "وات" هشام المناعي الناطق الرسمي لمكتب الرابطة.واضاف المصدر ذاته ان مكتب الرابطة قرر احالة ملف رئيس النادي البنزرتي عبد السلام السعيداني الى اللجنة الوطنية للتأديب والروح الرياضية بالجامعة التونسية لكرة القدم على خلفية تهجمه على حكم المباراة امام مستقبل سليمان لحساب الجولة الثالثة.وفي ما يلي بقية العقوبات التي اتخذتها الرابطة ضد عدد من اندية الرابطة المحترفة الاولى :الاتحاد المنستيري : توبيخ وخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار من اجل العود في رمي المقذوفاتشبيبة القيروان : توبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار من اجل رمي المقذوقات المتنوعةالترجي الرياضي : توبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار من اجل اشعال الشماريخ ورميها على ارضية الميداناتحاد تطاوين : توبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار من اجل رمي المقذوفات المتنوعةالنادي البنزرتي : توبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من اجل العود في رمي المقذوفات المتنوعة