توقف القطارات على مستوى محطة رادس يعود الى تعطيل الابواب من قبل التلاميذ

Mercredi 16 Octobre 2019



وات

- قال الناطق الرسمي باسم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حسان ميعادي ، الاربعاء ، ان توقف جولان القطارت على مستوى محطة رادس يعود الى تعطيل غلق الأبواب من قبل التلاميذ مما حال دون تشغيل القطارات.وأضاف ميعادي في تصريح ل(وات ) ان الشركة تعمل حاليا على اعادة تشغيل القطارات وقد تم بالفعل تسيير احدها في انتظار اعادة تشغيل بقية الاسطول علما وانه لا يمكن قانونيا تحريك القطارات دون غلق الابواب.واثار توقف القطارات على مستوى محطة رادس عضب المسافرين خاصة وان هذه المحطة تعد من بين أهم محطات النقل الحديدي في اتجاه العاصمة.