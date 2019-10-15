''#أنا زادة'' شعار حملة على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقتها تونسيات للمطالبة بالتصدي لظاهرة التحرش ضد المرأة

Mardi 15 Octobre 2019
وات - "#أنا زادة" هو شعار حملة على مواقع التواصل الاحتماعي أطلقتها مجموعة من المواطنات التونسيات مؤخرا بهدف تسليط الضوء على مدى انتشار ظاهرة التحرش والمطالبة بالتصدي لها، وذلك من خلال نشر تدوينات وتغريدات توثق شهادات شخصية حول الموضوع.
وانطلقت حملة "#أنا زادة" وهي عبارة باللهجة التونسية تعني "أنا ايضاً"، في اطار ردود الفعل الغاضبة إزاء القضية التي تعهدت بها النيابة العمومية بشأن شبهة التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء من قبل أحد الفائزين في الانتخابات التشريعية، من أجل المطالبة بمساندة المرأة ضحية التحرش والحث على ضرورة كشف المتورطين في هذه الجريمة وعدم التستر عنهم خوفا من الفضيحة.
وتهدف حملة "#أنا زادة"، وفق صاحبات المبادرة من الفتيات والنساء التونسيات، الى تمكين ضحايا التحرش من كسر الصمت حول هذه الظاهرة، من خلال تقاسم تجاربهن والمصارحة بقصصهن الواقعية حول انواع التحرش التي تعرضن لها وكيف تعاملن معها، والبوح بمشاعر التعاطف معهن بما يساعد على تقويتهن ويتيح لهن التغلب على ما تخلفه هذه الاعتداءات المرتكبة ضدهن من اثار سلبية.
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اطار هذه الحملة قصصا وشهادات شخصية على "فيس بوك" وتويتر" تكشف حوادث اعتداء أو تحرش جنسي كانت المرأة ضحيتها، وذلك أسوة بالحملة العالمية "مي تو" #metoo التي انطلقت في أكتوبر 2017 لإدانة واستنكار الاعتداء والتحرش الجنسي، على خلفية فضيحة منتج الأفلام الأميركي هارفي واينستين بعد توجيه تهمة التحرش والاعتداء الجنسي له من قبل عشرات النساء.
وتشير آخر الاحصائيات الرسمية التي نشرت في ديسمبر 2018 الى ان نسبة النساء ضحايا العنف الجنسي في تونس بلغت نسبة 8ر43 بالمائة، و أن نسبة 90 بالمائة من النساء تعرضن للتحرش الجنسي في وسائل النقل العمومي، ونسبة 1ر78 بالمائة من النساء تعرضن للعنف النفسي في الأماكن العامة، كما تعرضت 4ر75 بالمائة من التونسيات للتحرش الجنسي من قبل زملاء لهن في العمل.
وانطلقت حملة "#أنا زادة" وهي عبارة باللهجة التونسية تعني "أنا ايضاً"، في اطار ردود الفعل الغاضبة إزاء القضية التي تعهدت بها النيابة العمومية بشأن شبهة التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء من قبل أحد الفائزين في الانتخابات التشريعية، من أجل المطالبة بمساندة المرأة ضحية التحرش والحث على ضرورة كشف المتورطين في هذه الجريمة وعدم التستر عنهم خوفا من الفضيحة.
وتهدف حملة "#أنا زادة"، وفق صاحبات المبادرة من الفتيات والنساء التونسيات، الى تمكين ضحايا التحرش من كسر الصمت حول هذه الظاهرة، من خلال تقاسم تجاربهن والمصارحة بقصصهن الواقعية حول انواع التحرش التي تعرضن لها وكيف تعاملن معها، والبوح بمشاعر التعاطف معهن بما يساعد على تقويتهن ويتيح لهن التغلب على ما تخلفه هذه الاعتداءات المرتكبة ضدهن من اثار سلبية.
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اطار هذه الحملة قصصا وشهادات شخصية على "فيس بوك" وتويتر" تكشف حوادث اعتداء أو تحرش جنسي كانت المرأة ضحيتها، وذلك أسوة بالحملة العالمية "مي تو" #metoo التي انطلقت في أكتوبر 2017 لإدانة واستنكار الاعتداء والتحرش الجنسي، على خلفية فضيحة منتج الأفلام الأميركي هارفي واينستين بعد توجيه تهمة التحرش والاعتداء الجنسي له من قبل عشرات النساء.
وتشير آخر الاحصائيات الرسمية التي نشرت في ديسمبر 2018 الى ان نسبة النساء ضحايا العنف الجنسي في تونس بلغت نسبة 8ر43 بالمائة، و أن نسبة 90 بالمائة من النساء تعرضن للتحرش الجنسي في وسائل النقل العمومي، ونسبة 1ر78 بالمائة من النساء تعرضن للعنف النفسي في الأماكن العامة، كما تعرضت 4ر75 بالمائة من التونسيات للتحرش الجنسي من قبل زملاء لهن في العمل.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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