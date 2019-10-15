القائمة المستقلة "''بن عروس للجميع'' تطعن في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية

Mardi 15 Octobre 2019
وات - تقدمت القائمة المستقلة المترشحة للانتخابات التشريعية عن الدائرة الانتخابية بن عروس، بطعن لدى المحكمة الإدارية بتونس، في النتائج الأولية للانتخابات، وذلك وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، المحامي خالد العامري، القائم بإنابة القائمة لتقديم عريضة الطعن لدى المحكمة.
وقد تحصلت قائمة "بن عروس للجميع"، على المرتبة الـ11 مباشرة بعد قائمة "حركة الشعب"، التي تحصلت على مقعد في المجلس النيابي بعد التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية وبعد الإسقاط الكلي من قبل الهيئة لقائمة "حزب الرحمة" المترشحة عن نفس الدائرة.
وتوجهت القائمة بالطعن ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بسبب ما "شاب عملية الفرز من اخلالات"، وفق تقديرها، والتّي وصفتها بـ"الجسيمة"، الىي جانب التصويبات التي حصلت في محاضر الفرز وتضارب النتائج التي توصلت اليها الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس مع تلك التي انتهى اليها قرار الهيئة المركزية بخصوص الدائرة الانتخابية المعنية.
كما توجّه الطعن، وفق نفس المصدر، الى قائمة حزب " قلب تونس" المترشحة عن نفس الدائرة بسبب تجاهل الهيئة لعملية الاشهار السياسي الذّي عمد إليه الحزب من خلال تسخير قناته التلفزية للحزب ولقائمته في دائرة بن عروس، ما أخل بمبدأ المساواة بين المترشحين، وهي خروقات أكدتها قرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضد القناة، وتضمنه تقريرها بخصوص وجود خروقات جسيمة على غرار الاشهار السياسي .
وكانت قائمة "حزب الرحمة" المترشحة عن الدائرة المذكورة تقدمت بدورها بطعن لدى المحكمة الإدارية بعد اسقاطها كليا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الإعلان عن النتائج الأولية.
وقد تحصلت قائمة "بن عروس للجميع"، على المرتبة الـ11 مباشرة بعد قائمة "حركة الشعب"، التي تحصلت على مقعد في المجلس النيابي بعد التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية وبعد الإسقاط الكلي من قبل الهيئة لقائمة "حزب الرحمة" المترشحة عن نفس الدائرة.
وتوجهت القائمة بالطعن ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بسبب ما "شاب عملية الفرز من اخلالات"، وفق تقديرها، والتّي وصفتها بـ"الجسيمة"، الىي جانب التصويبات التي حصلت في محاضر الفرز وتضارب النتائج التي توصلت اليها الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس مع تلك التي انتهى اليها قرار الهيئة المركزية بخصوص الدائرة الانتخابية المعنية.
كما توجّه الطعن، وفق نفس المصدر، الى قائمة حزب " قلب تونس" المترشحة عن نفس الدائرة بسبب تجاهل الهيئة لعملية الاشهار السياسي الذّي عمد إليه الحزب من خلال تسخير قناته التلفزية للحزب ولقائمته في دائرة بن عروس، ما أخل بمبدأ المساواة بين المترشحين، وهي خروقات أكدتها قرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضد القناة، وتضمنه تقريرها بخصوص وجود خروقات جسيمة على غرار الاشهار السياسي .
وكانت قائمة "حزب الرحمة" المترشحة عن الدائرة المذكورة تقدمت بدورها بطعن لدى المحكمة الإدارية بعد اسقاطها كليا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الإعلان عن النتائج الأولية.
En continu
- 13:42 خُـوَارُ الحِـوَارْ
- Hier 22:59 عـــــــــــــــار يـــا فرنسا..
- Hier 22:46 منعرج وصفحة جديدة في تاريخ تونس
- Hier 20:27 أمير قطر يجري اتصالا بالرئيس التونسي المنتخب
- Hier 19:32 قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:11
|17:45
|15:16
|12:12
|06:26
|05:00
|
26°
|26°
|% 47
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|26°-20
|24°-19
|27°-18
|26°-20
|31°-20
Follow @babnet_Tunisie
(240 667) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(202 891) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(186 275) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 508) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(126 502) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(121 714) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(115 099) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 89 166) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 86 184) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 83 472) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 80 338) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 75 910) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 67 365) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 360) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 519) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 182) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 209) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 001) خطير جدا.. C'est très grave
( 57 356) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 56 607) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
Par:falfoul ( )
Sur: الكاف: تقدم قيس سعيّد في دائرة الكاف على منافسه نبيل القروي بنسبة 56 فاصل 44 بالمائة