وزارة الفلاحة تدعو الى الحذر والابتعاد عن السدود والأودية ترقبا لأمطار غزيرة الثلاثاء

Lundi 14 Octobre 2019



وات

- دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الى توخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة نظرا لتوقع نزول أمطار رعدية بأغلب المناطق، غدا الثلاثاء، تكون غزيرة ومحليا هامة بعد الظهر بالشمال والوسط.وحثّت وزارة الفلاحة، في بلاغ أصدرته، الاثنين، إلى عدم الاقتراب من السدود والبحيرات الجبلية ومجاري الأودية تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الوطني بأن تتراوح كميات الأمطار عامة بين 30 و50 مليمترا محليا على أن تصل الى حدود 80 مليمترا.ويشار الى ان معهد الرصد الجوي قد أعلن، في بلاغ له، عن تقلبات جوية مرتقبة مع هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 80 كم/س تكون في شكل هبات.