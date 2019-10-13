سوسة : منظمة (عتيد) تسجّل قيام مواطن بعملية الاقتراع مرتين في مكتبين مختلفين

Dimanche 13 Octobre 2019



وات

- رصدت الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) تجاوزا وخرقا انتخابيا شاب العملية الانتخابية اليوم الاحد بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون في سوسة تمثّل في قيام مواطن بعملية الاقتراع مرتين في مكتبين مختلفين وفق ما أكده المنسق الجهوي لمنظمة عتيد بالجهة عادل الطبلبي.وأوضح الطبلبي في تصريح لصحفي (وات) بسوسة أن المواطن المذكور قام بعملية الاقتراع كاملة في المرة الأولى بمكتب اقتراع تبيّن لاحقا انه غير المسجّل فيه ليقوم إثر ذلك بإعادة عملية الاقتراع في المكتب المسجّل فيه.وأضاف ان المشرفين على مركز الاقتراع ابن خلدون قاموا بتحرير محضر مخالفة في الغرض والتنصيص في سجلّ التوقيعات على أن "خطأ بشريا تم ارتكابه".ورصدت عتيد وفق منسقها الجهوي كذلك فتح أبواب عدد من مراكز الاقتراع قبل موعد الثامنة صباحا الى جانب تسجيل غياب شبه كلي لملاحظين تابعين لأحد المترشحين.