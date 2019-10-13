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الداخلية: العملية الانتخابية انطلقت في ظروف أمنية مستقرة

Dimanche 13 Octobre 2019

Dimanche 13 Octobre 2019
وات - أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني بأن عملية الاقتراع قد انطلقت في كامل تراب الجمهورية في وضع أمني مستقر، مؤكدا أن جميع الوحداث الأمنية في جاهزية عالية لتأمين سير العملية الانتخابية في مختلف مراكز الاقتراع وفي المقرات الرئيسية والفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقال الحيوني، في اتصال هاتفي مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء صباح اليوم الأحد، "إن مختلف التشكيلات الأمنية تواصل أيضا عملها بثبات وعزيمة في حماية الحدود وتأمين الفضاء العام والتصدي للجريمة ولكل ما من شأنه أن يخلّ من الأمن والنظام العام".


وتابع الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية حديثه عن استعداد مختلف الوحدات الأمنية ومصالح الحماية المدنية والهياكل الإدارية الراجعة بالنظر إلى وزارة الداخلية لتأمين سير مختلف مراحل العملية الانتخابية في كنف الحياد والاستقلالية.

وأضاف أن وزارة الداخلية جندت مختلف هياكلها لتأمين المسار الانتخابي وإنجاحه وتسهيل عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية الراجعة إليها بالنظر من خلال نقل المواد الانتخابية وتأمين عمليات تجميع الصناديق والفرز.

  
  
     
  
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