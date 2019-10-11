رئاسية 2019/ تسجيل نسبة إقبال في حدود 3.6 في اليوم الأول من تصويت التونسيين في الخارج

Vendredi 11 Octobre 2019
وات - أوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة إقبال الناخبين التونسيين في الخارج بلغت في اليوم الأول من التصويت في اللدور الثاني من الانتخابات الرئاسية 3.6 في المائة، مضيفة أن عدد الناخبين في تلك الدوائر بلغ الى حدود الساعة السادسة بتوقيت تونس 13903 ناخبا.
وأشار أعضاء الهيئة في ندوة صحفية، مساء اليوم الجمعة في قصر المؤتمرات بالعاصمة، أن عدد الناخبين من الذكور قدّر بـ9248 ناخبا وهو ما يمثل نسبة 67 في المائة، في حين كان عدد الناخبات 4655 ناخبة، وهو ما يمثل نسبة 33 في المائة.
وحسب رئيس الهيئة، نبيل بفون، فإن عدد الناخبين المسجلين بالخارج هو 386 ألفا و053 ناخبا موزعين على 6 دوائر انتخابيةـ بدأوا في التصويت منذ الليلة الفارطة في استراليا وبعض البلدان الآسيوية، مشيرا إلى نسبة الإقبال المسجلة تقارب النسبة ذاتها التي تم تسجيلها في الخارج في الانتخابات التشريعية.
ويتواصل تصويت هؤلاء الناخبين في 303 مركز اقتراع غدا السبت وبعد غد الأحد، وذلك لاختيار احد المترشحين للسباق الرئاسي قيس سعيد (مستقل) ونبيل القروي (مرشح حزب قلب تونس).
من جهة أخرى، تم خلال اليوم الأول من التصويت في الخارج إجراء 91 تغييرا على تركيبات مراكز التصويت، وهي تغييرات أرجعها أعضاء الهيئة إلى "صعوبة التفرغ للأسبوع الثاني على التوالي، وإلى عمليات تقييم أداء أعضاء تلك المراكز ومكاتب التصويت إثر الانتخابات التشريعية التي جرت الاسبوع الماضي".
ولاحظ أعضاء الهيئة، أنه لم يسجل أي تأخير في فتح مكاتب التصويت في الخارج وحضور أعضائها.
ومن المنتظر أن تعقد الهيئة مساء غد السبت ندوة صحفية لتقديم المعطيات والإحصائيات بخصوص اليوم الثاني من تصويت التونسيين في الخارج.
وأشار أعضاء الهيئة في ندوة صحفية، مساء اليوم الجمعة في قصر المؤتمرات بالعاصمة، أن عدد الناخبين من الذكور قدّر بـ9248 ناخبا وهو ما يمثل نسبة 67 في المائة، في حين كان عدد الناخبات 4655 ناخبة، وهو ما يمثل نسبة 33 في المائة.
وحسب رئيس الهيئة، نبيل بفون، فإن عدد الناخبين المسجلين بالخارج هو 386 ألفا و053 ناخبا موزعين على 6 دوائر انتخابيةـ بدأوا في التصويت منذ الليلة الفارطة في استراليا وبعض البلدان الآسيوية، مشيرا إلى نسبة الإقبال المسجلة تقارب النسبة ذاتها التي تم تسجيلها في الخارج في الانتخابات التشريعية.
ويتواصل تصويت هؤلاء الناخبين في 303 مركز اقتراع غدا السبت وبعد غد الأحد، وذلك لاختيار احد المترشحين للسباق الرئاسي قيس سعيد (مستقل) ونبيل القروي (مرشح حزب قلب تونس).
من جهة أخرى، تم خلال اليوم الأول من التصويت في الخارج إجراء 91 تغييرا على تركيبات مراكز التصويت، وهي تغييرات أرجعها أعضاء الهيئة إلى "صعوبة التفرغ للأسبوع الثاني على التوالي، وإلى عمليات تقييم أداء أعضاء تلك المراكز ومكاتب التصويت إثر الانتخابات التشريعية التي جرت الاسبوع الماضي".
ولاحظ أعضاء الهيئة، أنه لم يسجل أي تأخير في فتح مكاتب التصويت في الخارج وحضور أعضائها.
ومن المنتظر أن تعقد الهيئة مساء غد السبت ندوة صحفية لتقديم المعطيات والإحصائيات بخصوص اليوم الثاني من تصويت التونسيين في الخارج.
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Par:kamelnet (Tunisia )
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