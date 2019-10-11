الهايكا تسلّط خطية مالية ب3 آلاف دينار على إذاعة ''جوهرة آف آم''، من أجل ''خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الإنتخابي''

Vendredi 11 Octobre 2019



وات

- قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري، (الهايكا)، في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 أكتوبر 2019، تسليط خطية مالية على القناة الإذاعية الخاصة "جوهرة آف آم"، قدرها 3000 دينار، من أجل "خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الإنتخابي"، وفق روزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2019.وأوضحت الهايكا في بلاغ لها اليوم الجمعة أنه "تم رصد الخرق في برنامج خاص بالأخبار الرياضية، تحت عنوان "جوهرة سبور"، بُث يوم الصمت الإنتخابي الموافق ل 5 أكتوبر 2019 وتم خلاله في إطار الحديث عن أزمة جمعية رياضية (النادي الإفريقي)، الإعلان عن خبر تسوية رئيسها السابق والمترشح للانتخابات التشريعية (سليم الرياحي) لمستحقات أحد اللاعبين.كما تم نشر تسجيل فقرة "جوهرة سبور" على الموقع الرسمي للإذاعة وعلى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، مرفقة بصورة للمترشح المعني بجانب شعار الجمعية الرياضية.وجاء في البلاغ أن ما تم بثه خلال هذا البرنامج على القناة الإذاعية الخاصة "جوهرة أف أم"، يمثل دعاية لسليم الرياحي، الرئيس السابق لجمعية النادي الرياضي الإفريقي والمترشح للإنتخابات التشريعية لسنة 2019 عن القائمة الإئتلافية "الوطن الجديد" دائرة فرنسا 1.