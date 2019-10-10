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وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
وات - توفي اليوم الخميس 10 أكتوبر،المخرج التونسي شوقي الماجري عن سن يناهز 47 سنة إثر سكتة قلبية.

ولد شوقي الماجري سنة 1961 وهو مخرج تونسي، وضعَ بصمتهُ في العديد من المسلسلات العربيّة وله عمل وحيد في السينما العربية وهو "مملكة النمل" الذي حقق نجاحًا واسعًا ونال عدة جوائز.


وحصل شوقي على درجة الماجستير من المعهد الوطني للسينما والمسرح والتلفزيون‏ في "وودج"، وهو واحدٌ من المعاهد المرموقة في أوروبا.
ونال المخرج الراحل جائزة "أدونيا" السورية خلال عامي 2008 و2009 كأفضل مخرج عن مسلسلي "أسمهان" و" هدوء نسبي".

  
  
     
  
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