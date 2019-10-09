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رابطة الابطال الافريقية - سحب القرعة - الترجي الرياضي في المجموعة الرابعة والنجم الساحلي في الثانية

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - وضعت عملية سحب القرعة الخاصة بدور المجموعات لمسابقة رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم لموسم 2019-2020 التي جرت اليوم الاربعاء في القاهرة الترجي الرياضي (حامل اللقب) في المجموعة الرابعة الى جانب اندية الرجاء البيضاوي المغربي وفيتا كلوب الكونغولي وشبيبة القبائل الجزائري.

وحل النجم الساحلي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في هذه المسابقة في المجموعة الثانية الى جانب الهلال السوداني وبلاتينيوم الزمبابوي والاهلي المصري.


وستقام التصفيات من 29 نوفمبر الى غاية 6 مارس القادمين حيث سيتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي (مطلع او منتصف شهر افريل القادم).
ويقام الدور نصف النهائي في الفترة المتراوحة بين اخر شهر افريل وبداية شهر ماي.


وفي ما يلي تركيبة المجموعات المجموعة الاولى / بريميرو دي اغوستو الانغولي وتي بي مازمبي الكونغولي والفائز من مباراة الزمالك المصري وجينراسيون فوت السينغالي) وزسكو يونايتد الزامبي.

المجموعة الثانية / النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزمبابوي والاهلي المصري

المجموعة الثالثة / ماميلودي صانداونز الجنوب افريقي ومولودية الجزائر وبيترو اتلتيكو اللواندي والوداد البيضاوي.

المجموعة الرابعة / الترجي الرياضي (حامل اللقب) الرجاء البيضاوي المغربيث وفيتا كلوب الكونغولي وشبيبة القبائل الجزائري.

  
  
     
  
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