معرض تشكيلي جماعي بمدينة الثقافة من 19 أكتوبر إلى 23 نوفمبر

Mercredi 09 Octobre 2019



وات

- تستضيف مدينة الثقافة من 19 أكتوبر الحالي إلى 23 نوفمبر المقبل معرضا تشكيليا جماعيا يحمل عنوان "بوسة خال" (شامة).سبعة وثلاثون فنانا تشكيلية يعرضون أعمالهم الإبداعية في هذا المعرض الذي تشرف عليه الفنانة التشكيلية هدى العجيلي.جدير بالذكر أن هذا المعرض الذي يفتتح مساء السبت 19 أكتوبر على الساعة الخامسة مساء يقام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وتنظمه الرابطة التونسية للفنون التشكيلية بالاشتراك مع مدينة الثقافة.