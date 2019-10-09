البطولة الافريقية للرقبي ب7 لاعبات: ''المنتخب التونسي جاهز كافضل ما يكون للمسابقة'' (المدير الفني)

Mercredi 09 Octobre 2019



وات

- اعلن نورالدين عمارة المدير الفني للرقبي ان المنتخب التونسي للرقبي ب7 لاعبات جاهز كافضل ما يكون لخوض غمار البطولة الافريقية للرقبي ب7 لاعبات المقررة يومي 12 و13 اكتوبر الجاري بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.واوضح في لقاء صحفي انعقد صباح اليوم بالعاصمة ان المنتخب التونسي اجرى سلسلة من التربصات الناجحة تخللتها بعض المقابلات الودية والدورات منها بالخصوص في فرنسا اضافة الى التربص المشترك مع المنتخب الاسباني. واضاف " صحيح ان المنتخب التونسي فريق شاب يضم في صفوفه 7 لاعبات سنهن اقل من 20 سنة لكنه لا يفتقد الى عامل الخبرة بفضل اللاعبات الاساسيات وخاصة اللاعبات المحترفات الثلاث في البطولة الفرنسية وهن اميمة الدزيري واماني الغربي واسلام عبد الله.وافاد حلمي بن صالح عضو المكتب الجامعي ورئيس لجنة التنظيم الدورة من جهته بان البطولة الافريقية الثالثة عشرة والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 ستشهد مشاركة 12 منتخبا هي (تونس وكينيا والسنيغال واوغندا وزيمبابوي ومدغشقر وجنوب افريقيا وبوتسوانا وزمبيا والمغرب وجزيرة الموريس وغانا).واشار الى ان تونس ستخوض الدور الاول في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات مدغشقر والمغرب وجزيرة الموريس فيما ضمت المجموعة الاولى منتخبات كينيا والسنيغال وبوتسوانا وغانا.وتالفت المجموعة الثانية من منتخبات اوغندا وزيمبابوي وزمبيا وجنوب افريقيا.وسيخصص اليوم الاول لمقابلات الدور الاول على ان تقام في اليوم الثاني منافسات ادوار ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي علاوة على المقابلات الترتيبية.ويذكر ان البطل سيتاهل مباشرة الى العاب طوكيو فيما يخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث دورة تدارك عالمية.كما تجدر الاشارة الى انه سيقع، على هامش هذه البطولة، تنظيم دورات تكوينية لفائدة المدربين والحكام واخصائيي العلاج الطبيعي لهذا الاختصاص.وفي ما يلي برنامج مقابلات المنتخب التونسي في اليوم الاول:س 9 و22 تونس - جزيرة الموريسس 11 و58 تونس - المغربس 14 و32 تونس - مدغشقر