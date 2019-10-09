تصنيف دافوس 2020/2019: تونس تحافظ على المركز 87 متطورة ب8ر0 نقطة

Mercredi 09 Octobre 2019



وات

- حافظت تونس على ترتيبها في المركز 87 ( من مجموع 141 دولة ) بحصيلة بلغت 4ر56 نقطة ضمن التصنيف السنوي حول القدرة التنافسية لمنتدى دافوس 2020/2019 ، بعد تسجيل تحسنا ب0.8 نقطة (6ر55 سنة 2018 ).