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تصنيف دافوس 2020/2019: تونس تحافظ على المركز 87 متطورة ب8ر0 نقطة

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - حافظت تونس على ترتيبها في المركز 87 ( من مجموع 141 دولة ) بحصيلة بلغت 4ر56 نقطة ضمن التصنيف السنوي حول القدرة التنافسية لمنتدى دافوس 2020/2019 ، بعد تسجيل تحسنا ب0.8 نقطة (6ر55 سنة 2018 ).



  
  
     
  
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