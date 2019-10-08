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سوسة : مقعدان لكل من النهضة و قلب تونس و6 قائمات تفوز بمقعد واحد لكل منها

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
وات - أعلنت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الخاصّة
سوسة 8 اكتوبر (وات) - أعلنت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الخاصّة

بدائرة سوسة التي خصّص لها 10 مقاعد بمجلس النواب.


وقد أسفرت عمليات الاقتراع على فوز 8 قائمات بهذه المقاعد حيث استأثرت حركة النهضة وقلب تونس بمقعدين لكل منهما وتقاسم بقية المقاعد الستّة بمعدّل

مقعد واحد كل ّمن قائمة الحزب الدستوري الحر وائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي وتحيا تونس والبديل التونسي وآفاق تونس.

وبخصوص الأصوات المصرّح بها لفائدة القائمات المتحصّلة على المقاعد العشرة فقد كانت على النحو التالي :

قائمة حركة النهضة في المرتبة الاولى ب 31971 صوتا

قائمة قلب تونس في المرتبة الثانية ب30418 صوتا

قائمة الحزب الدستوري الحر في المرتبة الثالثة ب 21288 صوتا

قائمة التيار الديمقراطي في المرتبة الرابعة ب 10403 صوتا

قائمة ائتلاف الكرامة في المرتبة الخامسة ب 9517 صوتا

قائمة تحيا تونس 9002 صوتا

قائمة البديل التونسي 7761 صوتا

قائمة افاق تونس 4404 صوتا

وقد تم التصريح ب 17214 صوت لكل القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية بدائرة سوسة وذلك من جملة الناخبين المسجلين والمقدر عددهم 369688

ناخبا وناخبة

يذكر أن عدد الاوراق المستخرجة من الصناديق بلغ 176466 منها 1480 ورقة بيضاء و2832 ورقة ملغاة.

وتحصلت بقية القائمات الحزبية والمستقلة من جملة 49 قائمة ترشحت بدائرة سوسة على أصوات تراوح عددها بين 3455 صوت للاتحاد الشعبي الجمهوري و126

صوت لقائمة اذا الشعب يوما أراد الحياة.

وكانت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بدائرة سوسة قد شرعت بفضاء القاعة الرياضية المغطاة بسوسة في عد وجمع النتائج التي وردت عليها من كامل المكاتب منذ مساء الاحد 6 اكتوبر 2019.


  
  
     
  
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