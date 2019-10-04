تشريعية2019-اريانة: قائمة ''الحزب الدستوري الحر'' تتعهد بايجاد حلول لمشكل الفيضانات ومكافحة الجريمة وقائمة ''التحالف من اجل تونس'' تعد بتحسين خدمات النقل والصحة

Vendredi 04 Octobre 2019



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- تعيش الدائرة الانتخابية اريانة اليوم الجمعة الساعات الاخيرة للحملة الانتخابية التشريعية التي انطلقت يوم 14 سبتمبر الفارط ليسدل الستار على مختلف الانشطة الدعائية للقائمات المترشحة / 52 قائمة /الحزبية والائتلافية والمستقلة ويفسح المجال غدا السبت لفترة الصمت الانتخابي ومن ثم الاقتراع لاختيار نواب مجلس الشعب المقرر ليوم 06 اكتوبر الجاري.وقد كثفت العديد من القائمات المترشحة من انشطتها الدعائية من ذلك قائمة "الحزب الدستوري الحر" الحزبية برئاسة بوبكر زخامة حيث توزع افرادها بمختلف المناطق باريانة المدينة والتضامن وسيدي ثابت والمنيهلة وقلعة الاندلس ورواد وسكرة لمزيد التحسيس ببرنامجها الانتخابي وحث الناخبين على التصويت لفائدتها .وتسعى قائمة "الحزب الدستوري الحر" من خلال برنامجها الانتخابي الى تغيير الواقع المعيش للمواطنين بجهة اريانة حيث تضمن البرنامج بالخصوص "احداث مكتب جهوي خاص بنواب الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين والانصات لمشاغلهم والدفاع عن مصالحهم مع التعهد بمكافحة الجريمة والعنف وتحقيق الامن وتحسين الخدمات الصحية لاسيما بمراكز الصحة الاساسية وتدعيمها بالاطار الطبي والتجهيزات وتوفير طب الاختصاص وايضا حماية المواطنين من الفيضانات واعادة تهبئة شبكات التطهير ودعم برنامج تهذيب الاحياء الشعبية وايجاد حلول ملائمة للحد من الاختناق المروري وتعزيز النقل العمومي ومساندة البحارة والفلاحين الصغار وتسوية الاوضاع العقارية الفلاحية." كما تضمن البرنامج ايضا "العمل على تقليص نسبة الاكتظاظ بالمدارس واحداث ملاعب رياضية بالمؤسسات التربوية بالاحياء الشعبية ودعم تشغيلية الشباب ببعث مقاسم صناعية جديدة خاصة بالباعثين الشبان وتحسين الوضع البيئي".اما قائمة "التحالف من اجل تونس" الحزبية فانها اختارت الانصات اكثر للمواطنين بمختلف المناطق والمواقع وجمع اكبر عدد ممكن من المشاغل والاشكاليات لتكون صوتهم المسموع في البرلمان .ومن ابرز تعهدات القائمة حسب رئيستها بشيرة الحمروني " تطوير القطاعات الصحية والاجتماعية والتربوية والنقل والفلاحة والصيد البحري وتطوير مكاسب المراة والطفولة والشباب وتعزيز المنشات الرياضية والتربوية و الثقافية وتوفير اليد العاملة المختصة ومساعدة العاطلين عن العمل للحصول على دفاتر علاج وتحسين البنية التحتية وتهذيب الاحياء الشعبية وتوفير مقاسم فلاحية للباعثين الشبان في المجال الفلاحي واعادة النظر في التقسيم الترابي للجهة واعداد مشروع تهيئة عمرانية لمقاومة الفيضانات."